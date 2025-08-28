Nový majitel Jablonce má být Střeštík, podnikatel a (bývalý?) volební manažer ANO
Miroslav Pelta potvrdil, že před blížícím se nástupem do výkonu trestu prodá FK Jablonec. Podle informací iSport.cz se má novým majitelem stát Jakub Střeštík, podnikatel a zároveň (bývalý?) volební manažer ANO.
„Ano, v Jablonci probíhá proces prodeje mého majoritního podílu akcií novému akcionáři. Je to závěrečná fáze, otázka dnů,“ potvrdil ve středu Pelta. Odmítl však prozradit, o koho se jedná.
Podle zjištění iSportu jde o osmačtyřicetiletého podnikatele Jakuba Střeštíka, který spoluvlastní a řídí investiční společnost Skayo Capital. Ta vykupuje nemovitosti ve „složité právní situaci“.
Pro magazín Forbes před dvěma lety Střeštík uvedl. „Řešíme problémy, které nastávají v životě spousty lidí. Dědická řízení, rozvody, nebo když se několik vlastníků jednoho domu nedokáže dohodnout. Pokud třeba zdědíte šestinu chalupy po babičce, kterou nechcete využívat, a se zbytkem rodiny se nejde domluvit na odkupu, přijdete za námi a my podíl odkoupíme.“
Střeštík se zároveň v květnu stal volebním manažerem hnutí ANO, kde na této pozici vystřídal bývalého místopředsedu fotbalové asociace Jana Richtera. „Je to zkušený manažer, který má za sebou spoustu velkých projektů, a to by v tom nadcházejícím období mělo být pro celé hnutí přínosem,“ vysvětlil tehdy Babiš.
Střeštík údajně už tuto pozici opustil, na webu hnutí ANO však stále figuruje jako volební manažer. Nyní má velet Jablonci, k dohodě by mělo dojít v příštím týdnu.