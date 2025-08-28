Guľu naštval po Spartě zvláštní verdikt federace: Katastrofa, to se nemůže stát!
PŘÍMO Z RIGY | Na tiskové konferenci se hodně vytočil, volil velmi silná vyjádření. A vůbec ne kvůli bolestivému konci v play off Konferenční ligy, přestože Riga FC zdolala v domácí odvetě Spartu výsledkem 1:0. Adrián Guľa komentoval nečekané rozhodnutí lotyšské federace. „Jako by si dala vlastní gól,“ řekl slovenský kouč v dlouhém monologu.
Sotva se uklidnil po emotivním závěru proti Spartě, v němž Riga sahala po smazání dvougólového manka ze zápasu v Praze, už se mu zase zvednul tep. Guľa, který dostal v utkání žlutou kartu za výlevy vůči rozhodčím, se ve středu večer dozvěděl o tom, že jeho tým čeká nejbližší ligový zápas proti celku Super Nova už v sobotu v jednu hodinu odpoledne.
Přitom se mělo hrát v neděli a realizační tým Rigy počítal s třemi volnými dny. „Tohle je naprosto neprofesionální,“ vyletěl Guľa. „Snažili jsme se proti Spartě posílit koeficient a pomoct lotyšskému fotbalu, ne mně, protože já tady asi nebudu dalších dvacet let. A oni nám pár dnů před zápasem změní termín. To je katastrofa, tohle se nemůže prostě stát,“ pokračoval se zvýšeným tónem.
Hráči Rigy minulý víkend odpočívali, měli volno. Tentokrát se jim však program výrazně zhustil, a to sehráli proti Spartě fyzicky velmi náročné utkání.
Nelíbí se mi, jak federace reaguje
„Pro nás nejde o velký problém, protože tým je připravený a další zápas vyhrajeme. Klidně by to mohli dát hned na zítřek. Nelíbí se mi ale způsob, jakým federace reaguje,“ líčil Guľa. „Musíme si zanalyzovat zápas se Spartou a věnovat se hráčům, pracovat s jejich emocemi. A oni mi zničehonic oznámí, že budeme hrát už v sobotu. To je snad vtip,“ ukončil dlouhou odpověď.
Po středečním utkání bylo znát, jak si Guľa za necelých osm měsíců vybudoval v Lotyšsku velký respekt. Tedy aspoň v klubu, ve kterém působí od letošního ledna.
Riga porazila, přehrála a přestřílela Spartu. Především ve druhém poločase byla lepší, což na místní poměry slušně zaplněné tribuny útulného stadionu ocenily. Na slovenského trenéra, který zrovna opouštěl hrací plochu, reagovaly velmi pozitivně.
„Zápas měl velkou kvalitu a můj tým odvedl velmi dobrý výkon. Klukům patří velký respekt. Jsem hrdý na to, jak hrají a jak reprezentují náš klub. Nepostoupili jsme, ale porazili jsme Spartu, což je pro nás všechny velmi silná zpětná vazba,“ vyprávěl Guľa. „Hrajeme opravdu dobrý fotbal a musíme si vážit každého vítězství proti takto velkému klubu. Děkujeme fanouškům, protože byli s námi a pomohli nám k tomu, abychom to zdramatizovali,“ vykládal. A to se i přes slušné gólové příležitosti v posledních minutách nepodařilo.