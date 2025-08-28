Šmrncovní klub s toxickým znaménkem: Pelta našel kupce, ale bude se pak chtít vrátit?
Miroslav Pelta prodává Jablonec: dříve nemyslitelné se stává skutkem. „Dojde k tomu v řádu dnů. Miroslav Pelta má pro spostu lidí toxické znaménko, ale Jablonec je stabilní a v současnosti vlastně i fotbalově šmrncovní klub,“ říká v Prvním dojmu Ligy naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Ondřej Škvor, který s informací o prodeji severočeského klubu přišel jako první.
Jak na něj Miroslav Pelta působil? „Byl veselý, nabuzený – nevypadal jako člověk, který se bude muset v nejbližší době hlásit k výkonu trestu,“ popisuje Škvor. Vrátí se svérázný majitel do své obvyklé role, až si odpyká trest?
Celý První dojem si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.