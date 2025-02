Začíná play off Ligy mistrů: Real - City. Celkový vítěz? Překvapivý favorit

Souboje o nejcennější klubovou trofej jsou zpět. Začíná vyřazovací fáze Ligy mistrů v novém, jen lehce pozměněném formátu. A hned na úvod proti sobě los svedl dvě obrovské značky a poslední dva vítěze – Real Madrid vyzve Manchester City. Ani jeden z obou celků ale nejde do play off v dobrém rozpoložení a statistici na celkové vítězství v soutěži počítají jiný a poměrně překvapivý klub: Inter Milán.

Revoluční ligová fáze Ligy mistrů je u konce a soutěž se překlápí do nemilosrdné vyřazovací části. Tam už je oproti tradičnímu systému jen jedna drobná změna, a to je právě přidání začínajícího 1. kola play off. Zatímco dříve ze skupin postupovalo 16 celků, které se rovnou utkaly v osmifinále, tentokrát sem postoupila jen nejlepší osmička, kterou po vzájemných dvojzápasech doplní dalších osm týmů.

Hned v úterý večer se fanoušci mohou těšit na hodně očekávaný souboj mezi Realem Madrid a Manchesterem City, ze kterého se v posledních letech stala už prakticky tradice předčasného finále. V letech 2022 a 2024 zvládl vypjaté duely lépe španělský gigant.

Jednou uspěl po dramatickém obratu v nastavení odvetného zápasu semifinále a rozhodl v následném prodloužení. V posledním ročníku pak po dvou remízách ve čtvrtfinálových kláních lépe zvládl zkoušku nervů v penaltovém rozstřelu. V obou případech si poté došel i pro celkový triumf v elitní soutěži.

Rok 2023 pak patřil Cityzens. V odvetě semifinále anglický mistr zničil svého soka poměrem 4:0 a o několik týdnů později si v istanbulském finále dokráčel pro historicky první klubový triumf v Champions League.

„V posledních letech jsme si s nimi vytvořili zvláštní rivalitu. Historicky se s Madridem nemůžeme rovnat, ale za poslední roky s nimi hrajeme opravdu často,“ vzpomínal nedávná klání kouč City Pep Guardiola.

Do letošního souboje ale nevstupuje ani jeden z mega favoritů v nejlepší formě. Především anglický mistr se trápí, v tabulce Premier League mu patří až pátá příčka a další obhajoba titulu, který získal v posledních čtyřech letech pokaždé, se zdá už nereálná. Před týdnem v ligovém šlágru s Arsenalem navíc schytal potupnou porážku 1:5 a do play off Ligy mistrů prolezl až díky obratu ve druhém poločase posledního utkání ligové fáze proti Bruggám.

„V této sezoně nejsme konzistentní. V posledních letech jsme získali spoustu trofejí a vím, jak moc těžké to je. Byli jsme jako stroj a ať se stalo cokoli, byli jsme připraveni,“ vysvětloval španělský stratég rozdíly oproti minulým ročníkům.

Na zimním přestupovém trhu byl ovšem modrý klub z Manchesteru velmi aktivní a utratil kolem 218 milionů eur (5,5 miliardy korun), tedy suverénně nejvíc peněz ze všech evropských klubů. Do šlágru proti Madridu tak budou moct naskočit posily jako Omar Marmúš, Nico González nebo Abdukodir Chusanov. Na soupisce pro Ligu mistrů pak pro jarní část zůstal i současný držitel zlatého míče Rodri, jenž ovšem do klání s Realem kvůli dlouhodobému zranění jistě nenastoupí.

Nejlepší formou se nemůže pyšnit ani aktuální lídr španělské ligy, který se v čele drží spíš díky mizérii hlavních vyzyvatelů než vlastní zásluhou. Real v minulých dvou kolech prohrál s Espanyolem a remizoval v městském derby s Atlétikem. Přesto jdou svěřenci Carla Ancelottiho do vzájemného střetu v pozici mírného favorita. Statistický portál Football Meets Data dává Realu Madrid šanci na postup 52 procent.

Největší favoriti? Barca, Arsenal, Liverpool a Inter

„Vzadu nám chybí větší klid a rovnováha. Naše obrana je ve stavu nouze, na to nesmíme zapomínat,“ zmínil nedávno Ancelotti, který se proti City bude muset obejít bez Daniho Carvajala, Antonia Rüdigera, Edera Militaa nebo Davida Alaby.

I proto se Bílý balet bude spoléhat především na svá útočná esa. Vinícius Junior, Jude Bellingham i Kylian Mbappé patří podle serveru Transfermarkt mezi pět nejhodnotnějších fotbalistů světa a kde jinde by měli předvést svá ofenzivní kouzla než v play off nejprestižnější klubové soutěže v Evropě. Druhá strana se ale může pyšnit také těmi nejzářivějšími hvězdami. Šance by měli připravovat Kevin De Bruyne a Phil Foden, zakončovat pak fenomenální Erling Haaland.

Úspěšnější tým tohoto souboje se zcela bezpochyby zařadí mezi nejžhavější kandidáty na celkový triumf v soutěži. Mezi ty nyní patří především velcí rivalové právě City a Realu. Šanci na úspěch vyšší než 5 % mají podle simulací Barcelona, Arsenal, Liverpool a překvapivě největším favoritem je nyní italský Inter Milán, kterému statistici spočítali pravděpodobnost vítězství na 19 procent.

Jestli jsou jejich odhady správné, se zjistí při finálovém zápase 31. května v Mnichově, kde naposledy triumfovala v roce 2012 Chelsea s fantastickým Petrem Čechem v brance. Jde zároveň o posledního českého vítěze Ligy mistrů. Letos na něj mohou navázat Patrik Schick a Matěj Kovář z Leverkusenu, případně Vítězslav Jaroš z Liverpoolu.

Real vs. City za posledních 3 roky

2022 - semifinále: Manchester City–Real Madrid 4:3, 1:3 po prodl.

Manchester City–Real Madrid 4:3, 1:3 po prodl. 2023 - semifinále: Manchester City–Real Madrid 1:1, 4:0

Manchester City–Real Madrid 1:1, 4:0 2024 - čtvrtfinále: Manchester City–Real Madrid 3:3, 1:1 (3.4 pen.)

Šance na vítězství v Lize mistrů

Inter Milán - 19 %

Liverpool - 17 %

Arsenal - 15 %

Barcelona - 7 %

Leverkusen - 5 %

Zdroj: Football Meets Data