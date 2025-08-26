Dvě senzace v Lize mistrů! Kluby z Kazachstánu a Kypru míří poprvé do milionářské soutěže
Nečekané postupy! Fotbalová Liga mistrů přivítá dva nové účastníky. Do hlavní fáze milionářské soutěže poprvé postupují fotbalisté Kajratu Almaty i Pafosu. Zatímco kazašský klub při vybojování senzačního triumfu ve 4. předkole vyřadil Celtic Glasgow po výhře 1:0 na penalty, týmu z Kypru stačila k postupu domácí remíza 1:1 s Crvenou zvezdou Bělehrad. Champions League si i přes prohru 1:2 v odvetě se Sturmem Graz opět zahraje i norské Bodö/Glimt.
Kajrat ve 3. předkole vyřadil také na penalty Slovan Bratislava a vytvořil si své maximum v kvalifikaci Ligy mistrů. V závěrečném play off senzaci dokonal. Domácí přečkali několik šancí soupeře a v rozstřelu měli pevnější nervy. Hrdinou se stal brankář Anarbekov. Chytil tři penalty a zastínil tak svůj slavnější protějšek Schmeichela. Z domácích neuspěl jen Gromyko, který chtěl napodobit Panenku a trefil břevno.
Celtic si nezopakuje svou loňskou účast v ligové fázi. Nevedl si v ní vůbec zle, získal dvanáct bodů a ve vyřazovací fázi pak vypadl jen o jediný gól s Bayernem Mnichov.
Liga mistrů 2025/2026