Slavia jde plnit domácí úkoly: zlepšit „koukatelnost“ a konečně vyhrát v Lize mistrů!
Před startem Ligy mistrů má Slavia v hlavě dvě myšlenky: konečně vyhrát zápas a oproti tristnímu vystoupení v minulém ročníku zlepšit celkovou úroveň své hry. Nic snadného, ale zároveň ani nemožného. Už ve čtvrtek má sešívaná rota jedinečnou možnost splnit si naráz oba domácí úkoly. Na úvod se před bouřícím Edenem postaví francouzským horníkům z Lens. „Chceme je potrápit. Třeba ze standardek,“ hlásí Michal Sadílek.
Bíločervení se oblečou do gala. Po roce znovu vstoupí na pódium Ligy mistrů. V klubovém fotbale neexistuje větší pocty, než se dostat mezi šestatřicetihlavou high society. V září 2025 bylo z premiéry velké mrzení. Slavia vykopla úvodní zápas s Bodö/Glimt fantasticky. Vedla 2:0, jako v nejlépe fungujícím továrenském provozu si vyráběla šanci za šancí. Zápas mohla, a hlavně měla, zavřít, aby v noci v klidu spala. K ničemu takovému však nedošlo. Norové se v závěrečných minutách zničehonic sebrali, srovnali na 2:2 a s jásotem prchli z Prahy.
„Těžko se to kouše,“ klopil zrak Jindřich Trpišovský.
Následujících sedm vystoupení v hlavní fázi Ligy mistrů už stálo za starou bačkoru. V pěti zápasech v řadě Slavia nevstřelila branku, třikrát odcházela znepokojená po výsledku 0:3, aby ročník zakončila potupnou porážkou 1:4 na kyperském Pafosu. Klub se rozhodl fanouškům zaplatit vstupné. Aniž by to tehdy kdokoliv tušil, toto gesto bylo jakýmsi spouštěčem hrůzných událostí během květnového derby, ale to je už jiný příběh…
Jaký bude ten nový? Předně by měl být vítězný. Aspoň v jednom z osmi nadcházejících případů. Na předsezonní tiskové konferenci byl jeden ze šesti strategických cílů tříbodový lup v Lize mistrů. Klub na něj čeká neuvěřitelných devatenáct let, od vítězství nad Steauou Bukurešť. Koneckonců, samotný Jindřich Trpišovský sedm let, přepočítáno na zápasy – čtrnáct neúspěšných duelů. Proto si celá Slavia tak moc přeje vstoupit na chvíli do ráje.
„Ale máme velmi dobrého soupeře z Francie, skončil druhý, nedávno v Superpoháru porazil Paris St. Germain, který Ligu mistrů vyhrál teď dvakrát za sebou. Musíme podat velmi dobrý výkon, abychom uhráli pěkný výsledek,“ opatrně praví Michal Sadílek.
Ještě důležitější než dílčí úspěch je vylepšení obrazu hry. V minulém ročníku to byl odvar oproti sezoně 2019/20, kdy Slavia pod Trpišovským poprvé nakoukla do Ligy mistrů. Tehdy odvážně hnala do kouta Barcelonu, Inter i Dortmund. Byť ani jeden duel nedovedla do vítězství, za každý výkon se jí tleskalo. O tom se v minulém ročníku nedalo ani mluvit. Průměrné zápasy střídaly menší či větší výbuchy.
Pomoct k lepší koukatelnosti
Teď to má být jinak. V létě se Slavia na trhu připravovala nejen na domácí soutěž, ale i na Ligu mistrů. Proto si pořídila Šturma, Ayaosiho, Ouandu, duo hladových Poláků a loupila v Liberci, kde si za velké peníze uzobla severočeské ozdoby N´Guessana a Diakitého. Ti všichni mají dodat sešívaným rychlost, akceleraci, soutěživost, odvahu a nápaditost v ofenzivních zónách hřiště. Prostě mají pomoct k lepší – lidově řečeno – koukatelnosti. A taky výsledkům.
„Základní atributy naší hry ale zůstanou stejné, byť nějaká obměna kádru tady je. Každopádně se musíme opřít o věci, které jsou nám vlastní,“ říká kouč.
Problém Slavie a Trpišovského je v tom, že plno hráčů má zdravotní problémy. Z nováčků nebude k dispozici Ouanda, s kterým trenér počítal na špici sestavy. Dále chybí Moses, Provod, Suleiman a Holeš. Suma sumárum, pět lidí, z nichž minimálně čtyři by byli členy základní sestavy proti Lens. Ne-li všech pět.
Co s tím? Trpišovský musí vymyslet náhradní plán. Jako se mu to povedlo v derby. I tentokrát by mohl zvolit čtyřobráncový systém se čtyřmi stopery a před nimi dvě řady po třech hráčích, čili schéma 4-3-3. Otázkou je, jak při neúčasti Ouandy zamíchá s útočným triem.