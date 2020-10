Koeficient krvácí. Česko propadlo v žebříčku, druhé místo v LM v ohrožení

Radost Beer Ševy po brance do sítě Viktorie Plzeň v play off Evropské ligy • ČTK/AP

Pohárový podzim se naplno rozbíhá, Slavia, Sparta a Liberec se v kulisách Evropské ligy těší na konfrontace se zvučnými a zajímavými soupeři. Jenže zároveň před nimi leží monstrózní výzva. Český fotbal si zvykl, že do Evropy vysílá pět zástupců, přičemž dva z nich zápolí o Ligu mistrů. O tohle privilegium, které má patnáct nejlepších zemí, ale může přijít, dokonce je to i docela pravděpodobné. Koeficient tuzemských klubů totiž začíná krvácet.

Příští rok to bude ještě dobré. Česko po posledním ročníku evropských pohárů udrželo v žebříčku národních koeficientů UEFA pro nasazování do soutěží 15. příčku a i v sezoně 2021/2022 vypustí ligového šampiona a vicemistra do kvalifikace o Ligu mistrů a dohromady pět celků do Evropy. Pozor, tady nastane změna, vítěz domácího poháru poputuje do Evropské ligy a dva kluby do nově vzniklé Evropské konfederační ligy, která bude v hierarchii evropských soutěží tou nejméně atraktivní.

Teď na podzim a příští rok na jaře se bude hrát o nasazení do pohárů pro sezonu 2022/2023 a výchozí situace není pro Česko příznivá. V žebříčku koeficientů se momentálně nachází na 20. místě, a aby se procpalo do elitní patnáctky, která má dvě místa v Lize mistrů, potřebuje pod sebe stlačit pět zemí. Pokud ne, přijde i celkově o jedno pohárové místo.

Proč takový propad? Protože tohle pořadí se určuje dle výsledků za posledních pět pohárových sezon a tuzemské kluby přišly o silný bodový příspěvek ze sezony 2015/2016, kdy hrály základní skupinu Evropské ligy tři mužstva a Sparta v ní došla do čtvrtfinále. Podobně výživný úspěch by se teď šiknul.

Hodnota českého koeficientu činí na startu základních skupin obou evropských soutěží 21,600 bodu. V Evropské lize se ho budou snažit navýšit Slavia, Sparta a Liberec. Co soupeři? Strategicky důležitou 15. pozici drží Kypr s rovnými 27 body a v Evropské lize ho zastupuje Omonia Nikósie. Čtrnácté Dánsko má o 0,375 bodu víc a v Lize mistrů Midtjylland.

Šestnáctému Srbsku s 24,250 bodu zbyla v Evropské lize Crvena zvezda Bělehrad. Sedmnácté Švýcarsko dosud nasbíralo 23,475 bodu a v Evropské lize za něj bojují už jen Young Boys Bern. Osmnácté Řecko s 23,400 bodu má solidní šanci na skok výš, protože v Lize mistrů válčí Olympiakos a v Evropské lize PAOK Soluň a AEK Atény. Těsně před Čechy figuruje Chorvatsko s 22,275 bodu a Rijekou a Dinamem Záhřeb v Evropské lize.

Týmy získávají za výhru v základní skupině dva body, za remízu jeden a do společného koeficientu se tenhle zisk dělí počtem účastníků, v českém případě tedy pěti, Jablonec a Plzeň už vypadly. Jen pro ilustraci, Česko ztrácí na Kypr 5,4 bodu, což se rovná třinácti výhrám a jedné remíze.