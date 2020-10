Poplach ve Spartě! Drtí ji zranění nejen stoperů, kdo Kotalovi zbývá?

Čtyři roky snila o návratu do Evropy. Nyní od něj Spartu dělí už jen desítky hodin, žádné slastné pocity ovšem letenský klub neprožívá. Spíš si prochází pořádně peprným hororem. Podle informací deníku Sport totiž Pražany před čtvrtečním soubojem s Lille (21.00) drtí lavina zdravotních problémů. Kromě dlouhodobých absentérů Lukáše Štetiny s Dávidem Hanckem mají trable i další stopeři Ondřej Čelůstka s Dominikem Plechatým. A to není zdaleka všechno...

Rozhodčí Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč

Účast v základní skupině Evropské ligy po dlouhých čtyřech letech, to je pro Spartu velká událost. Klub se k ní dlouhodobě upínal, právě návrat mezi smetánku starého kontinentu byl pro renomovaný celek hlavní prioritou.

Letos se to konečně povedlo. A hned ve velkém stylu, los totiž zařadil Letenské do extrémně prestižní skupiny po bok AC Milán, Celticu a Lille. „Čeká nás pořádná šichta,“ předpovídal začátkem října Václav Kotal.

Zkušený kouč tehdy ještě netušil, jak mrazivě vypovídající jeho slova budou. Pražany totiž v týdnu před úvodní bitvou s Lille kosí vlna zranění a dalších zdravotních problémů. Už nyní je prakticky jisté, že se nadupanému sokovi z Francie nepostaví ani zdaleka to nejlepší, co má Sparta k dispozici.

Dlouhodobě mimo hru jsou stopeři Lukáš Štetina s Dávidem Hanckem. První je po vážné operaci kolene, stejná partie těla do akce stále nepouští ani druhého jmenovaného. Během reprezentačního srazu si navíc poranil tříslo další střední obránce Ondřej Čelůstka.

„Čelůstkovo zranění nakonec není tak vážné, jak se v první chvíli zdálo. Jeho start proti Lille je přesto v ohrožení,“ prozradil zdroj blízký letenskému klubu.

Sparta tak podle všeho vyčká do poslední chvíle, zda bude moci Čelůstka naskočit. Definitivní rozhodnutí velmi pravděpodobně padne až ve čtvrtek dopoledne. Pokud by zkušený reprezentant nastoupit nemohl, byla by to pro defenzivní linii rudých totální pohroma.

Podle informací serveru iSport.cz totiž svalové problémy trápí i Dominika Plechatého, jeho start proti Lille se v tuhle chvíli nejeví příliš reálně. Kotal se tak rázem může ocitnout v situaci, kdy bude mít k dispozici jediného klasického stopera Davida Lischku, jehož navíc úvod sezony nezastihl v optimální kondici.

Na Letné se proto už napevno počítá s variantou, že se do defenzivy znovu stáhne ze středu pole Ladislav Krejčí mladší. S ohledem na absence by Sparta mohla přeskočit na čtyřbekovku, do krajních defenzivních pozic by se zatáhli Michal Sáček s Matějem Hanouskem. Zcela vyloučeno není ani nouzové povolání Martina Vitíka, stále teprve 17letého dorostence, a jedné z největších strahovských nadějí.

Tím ale výčet trablů ani zdaleka nekončí. Zdravotní indispozice nepustí do utkání mladého záložníka Filipa Součka, jenž mohl ve středu pole nahradit Krejčího a vytvořit tandem s Davidem Pavelkou. Ten po příchodu „last minute“ z Kasimpasy rovnou skočí do základní sestavy.

Alespoň směrem dopředu by Sparta mohla být v plné palbě. Zdroje iSport.cz se shodují na tom, že na zápas budou ready oba útočníci Adam Hložek s Lukášem Julišem i kapitán Bořek Dočkal. Všechny ovšem postihl několikadenní tréninkový výpadek, nad jejich formou tak visí otazník. Kotal s nimi ale každopádně počítá.

S ohledem na aktuální stav obrany to ale může být jen slabá útěcha. Tím spíš, že se před Spartou tyčí mimořádně vysoká překážka. Lille má totiž skvělou formu, o víkendu seklo Lens 4:0 a vyhřívá se na čele Ligue 1. „Hrát se dá s každým,“ zdůraznil přesto Kotal.

Starostí má ovšem respektovaný stratég nad hlavu.

Možné scénáře sestavy Sparty

Optimistický

Heča

Plechatý Čelůstka Krejčí II

Vindheim Sáček Dočkal Pavelka Krejčí I

Hložek Juliš

Pesimistický

Heča

Sáček Lischka Krejčí II Hanousek

Pavelka Trávník

Hložek Dočkal Krejčí I

Juliš