Plzeňské marné boje o Evropu: paráda Limberského, slzy i Hruškovy chyby

Kolaps v Sofii

Sezona: 2021/22

Trenér: Michal Bílek

KL, 2. předkolo: Dinamo Brest (Bělorusko) 2:1, 2:1

KL, 3. předkolo: TNS (Wales) 2:4, 4:1 (penalty)

KL, play off: CSKA Sofia (Bulharsko) 2:0, 0:3 (p)

Plzeň už proti velšskému TNS odvracela průšvih, až doma napravila prohru 2:4 a na penalty postoupila. V dalším kole při odvetě v Bulharsku na CSKA, kam jela s krásným náskokem 2:0, přišel kolaps v samotném závěru. Šimona Faltu a Matěje Hybše stála chyba v prodloužení při inkasovaném gólu místo v kádru. „Jsme všichni zklamaní, hráči, trenéři, vedení klubu, to je pochopitelné. Vedli jsme po prvním zápase 2:0, měli to dobře rozehrané. Dneska jsme prohráli a nevyšlo to. Jaký dopad to bude mít na klub, to není otázka na mě, nevím,“ hodnotil zklamaný kouč Bílek. To ještě netušil, že z velkého evropského krachu se zrodí velká titulová jízda.