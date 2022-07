PŘEHLED: miliony za Evropu. Plzeň má jistotu, posun v LM je jiná dimenze

Video se připravuje ... Základní cíl splnila, po tříleté odmlce si zahraje skupiny evropských pohárů. Viktoria Plzeň vedle nesporného sportovního přínosu počítá i vydělané miliony plynoucí z účasti na mezinárodní scéně. Konferenční liga znamená jistých 72 milionů. V případě, že Západočeši přejdou přes Šeriff Tiraspol a zahrají si play off Ligy mistrů, získají mnohem větší obnos. O kolik peněz se v základních skupinách evropských pohárů v aktuální sezoně hraje?

KONFERENČNÍ LIGA základní skupina: 2,94 milionu eur - 72,03 milionu korun

výhra ve skupině: 500 000 eur - 12,25 milionu korun

remíza: 166 000 eur - 4,067 milionu korun Druhý ročník nedávno vzniklé třetí evropské soutěže představuje zajímavou finanční motivaci. Základní skupina, kterou má jistou Plzeň, znamená lehce přes 72 milionů korun. Bonus za výhru ve skupině (500 000 eur) též není k zahození. Bonusy přináší i prvenství ve skupině (650 000), kvalifikace do jarního play off znamená dalších 300 000 eur. Případná účast ve finále, které se letos hraje v areně Slavie v Edenu, přinese 3 miliony eur, celková výhra další dva miliony navíc. Konferenční ligu mohou za určitých okolností hrát všechny čtyři české týmy, které se dostaly do letních evropských kvalifikací - vedle Plzně a Slovácka ještě Slavia a Sparta. Pozn. (platí i pro další evropské klubové soutěže): další peníze klub obdrží na základě svého desetiletého koeficientu, redistribuce peněz z podílu televizních práv, redistribuce peněz na základě počtu výher ve skupině. Částky jsou počítány v aktuálním kurzu 24,5 koruny za euro.

EVROPSKÁ LIGA základní skupina: 3,63 milionu eur - 88,94 milionu korun

výhra ve skupině: 630 000 eur - 15,44 milionu korun

remíza: 210 000 eur - 5,15 milionu korun Druhé evropské patro nepřináší raketové sumy, přesto jde o zajímavé částky. Základní skupina dělá něco málo pod 89 milionů korun, další příjmy znamenají uhrané body ve skupině, kde je předpoklad úspěchu vyšší, než mezi největšími giganty v Lize mistrů. Další finanční injekci nabízí postup ze skupiny do jarní vyřazovací fáze, do prvního kola play off to dělá 500 000 eur (12,25 milionu korun), čtvrtfinále, kam v sezoně 18/19 a 20/21 došla Slavia, znamená 1,8 milionu eur (44,1 milionu korun). Z českých klubů, krom Plzně, pokud vypadne ze síta o Ligu mistrů, je ve hře ještě Slovácko, které startuje ve třetím předkole proti vítězi duelu Fenerbahce/ Dynamo Kyjev.