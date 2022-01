Senegal udolal Zimbabwe díky penaltě v nastavení, Kanga u výhry Gabonu

Senegal vstoupil do mistrovství Afriky výhrou nad Zimbabwe • Profimedia.cz

Fotbalisté Senegalu vstoupili do afrického Poháru národů vítězstvím 1:0 nad Zimbabwe. Utkání v kamerunském Bafoussamu rozhodl až v sedmé minutě nastavení Sadio Mané z penalty. Ve druhém zápase skupiny B zdolala Guinea 1:0 Malawi. Souboj dvou spolufavoritů turnaje ve skupině C vyzněl pro Maroko, které si v Yaoundé poradilo rovněž 1:0 s Ghanou. Stejným výsledkem zdolal Gabon, za který odehrál celé utkání exparťan Guélor Kanga, Komory.

Finalista minulého šampionátu z roku 2019 Senegal, který bookmakeři před startem turnaje pasovali do role největšího favorita na zlato, se vypořádal i s velkým počtem absencí. Kvůli pozitivnímu testu na koronavirus chyběl třeba kapitán a neapolský obránce Koulibaly a další hvězda brankář Mendy z Chelsea. Trenér Cissé dnes měl k dispozici pouze 17 z 28 hráčů.

„Lvi z Térangy,“ kteří stále čekají na premiérový africký triumf, se dlouho trápili a zahodili řadu dobrých šancí. Až v nastaveném čase zimbabwský obránce Madzongwe zahrál v šestnáctce rukou a útočník Liverpoolu Mané pokutový kop s přehledem proměnil.

Malawi mělo kvůli koronaviru na střídání pouze dva hráče do pole a dva gólmany, přesto favoritovi z Guineje vzdorovalo a několikrát sahalo po vyrovnání. Syllova branka z 35. minuty ale nakonec byla vítěznou.

Jediná trefa stačila k úspěšnému vstupu do turnaje i Maroku, které si na ni ale muselo počkat až do 83. minuty. V pokutovém území se k odraženému míči dostal Boufal a zblízka poslal míč do sítě. Maročané vyhráli 13 z posledních 14 soutěžních duelů.

Ve druhém zápase skupiny C udolal Gabon 1:0 nováčka šampionátu Komory, vítěznou branku vstřelil v 16. minutě tvrdou ránou z úhlu Boupendza. „Panteři“ si poradili i bez největší hvězdy týmu Aubameyanga, jenž měl po příletu do Kamerunu pozitivní test.

Mistrovství Afriky ve fotbale v Kamerunu:

Skupina B:

Senegal - Zimbabwe 1:0 (0:0)

Branka: 90.+7 Mané z pen.

Guinea - Malawi 1:0 (1:0)

Branka: 35. Sylla.

Skupina C:

Maroko - Ghana 1:0 (0:0)

Branka: 83. Boufal.

Komory - Gabon 0:1 (0:1)

Branka: 16. Boupendza.