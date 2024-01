Pane bože, co to je... Klopp prožíval Salahovo zranění, může vyslat lékaře

Jednalo by se o fatální smůlu pro celý Liverpool. Ten Liverpool, který zase směle pokukuje po titulu v Premier League. Jenže aby chtivé vlčáky udržel za sebou, potřebuje k tomu Salaha.

Stačí už jen to, že v lednu egyptskou superstar musí Klopp v kádru Reds oželet. Však byl taky německý kouč při jeho odjezdu upřímný. „Kdybych teď Salahovi i Endovi přál štěstí, lhal bych. Osobně bych byl rád, kdyby vypadli ve skupinové fázi. Mějte se tam krásně a vraťte se zdraví,“ pronesl před více než týdnem.

Bohužel se však Kloppovy černé představy naplnily, když v nastaveném čase prvního poločasu proti Ghaně Salah padl na trávník držící se za zadní stranu stehna, po chvíli konzultací s rozhodčím a fyzioterapeuty vstal a sundal si kapitánskou pásku.

Okamžitě přispěchali spoluhráči Omar Marmúš a Ahmed Hegazy, Salah už ale dle výrazu věděl, že je zle. V očích se mu odrážel smutek a obavy. Možná mu bleskla hlavou i slova šéfa lavičky Liverpoolu.

Hlavně to ale vypadá, že mu není Africký pohár národů souzen. Je mu 31 let a stále čeká. Když Egypťané v roce 2010 dokonali zlatý hattrick afrického mistrovství, bylo to haló. Generace kolem Mohameda Abútriky, jenž je dosud považován za jednoho z nejlepších fotbalistů 21. století, který nikdy nehrál na klubové úrovni v Evropě, je pro Faraona v tuto chvíli nedosažitelná.

Zápas s Ghanou Salah skutečně nedohrál a do druhé půle už nezasáhl, Egypt pak dvakrát prohrával, ale i bez Salaha dokázal srovnat, dva body po dvou zápasech jsou však málo. Pořád má ale spolufavorit Afrického poháru vše ve svých rukou. Pod kontrolou ale nemá zdravotní stav největšího tahouna.

Portugalský trenér Egypta Rui Vitória připustil komplikace, ale zůstává optimistou. „Zatím nevíme, jak vážný problém to je. Pochopitelně to pro nás bylo špatné načasování. Věřím, že to nebude tolik vážné, ale uvidíme.“

Složité načasování by případná delší Salahova absence byla také pro Liverpool, jehož fanoušci na sociálních sítích zmiňují slova jako smůla či prokletí. „Byl to šok. Říkal jsem si, co to je, pane bože. Všichni víme, jak zřídka Mo odchází od rozdělané práce, takže tam určitě něco musí být, ale teď nemám žádné bližší informace,“ nechal se v pátek slyšet Klopp, který má i bez Salaha pěkně zaplněnou marodku.

Mimo hru by momentálně měli být Alexander-Arnold, Szoboszlai, Tsimikas, Matip, Robertson nebo Bajcetic. Liverpool už přitom v neděli čeká ligový duel v Bournemouthu.

Klopp také odpovídal na otázku, zda pošle lékařské specialisty za Salahem přímo do dějiště šampionátu. „Uvidíme, to záleží na diagnóze. Určitě podstoupí ultrazvuk a magnetickou rezonanci. Teprve pak budeme moudřejší a hlavně budeme vědět, jaké má Egypt další plány,“ prozradil trenér Liverpoolu.