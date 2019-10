EURO 2020 | Kopecký o českých změnách: Obavy se potvrdily, trenéři riskovali až moc | iSport.cz

Co jste říkal tomu, že reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý udělal v základní sestavě na Severní Irsko deset změn oproti duelu s Anglií?

„Sám jsem byl zvědavý, jak to dopadne, protože jsem z toho měl obavy. Vyměnit deset hráčů v sestavě? To je strašně moc. Po zápase je sice každý chytrý jako Děd Vševěd, ale měl jsem z toho obavy, které se potvrdily. Hráči se na hřišti hledali, spolupráce stoperů neexistovala, krajní hráči málo jezdili. Krejčí na levém beku? Nevím, nevím, nevím…“

Jak byste postupoval vy?

„Snažil bych se v sestavě nechat alespoň kostru týmu, několik hráčů, kteří by tam měli být. Minimálně stoper a před ním dva středoví hráči, kteří by měli udávat rytmus a způsob hry. Tady bylo hnuto úplně se vším. Vím, že trenéři si chtěli něco vyzkoušet, v těchto zápasech se to nejlépe vidí. A myslím, že se teď hodně poučili.“

Vztah fanoušků k reprezentaci je obecně křehký. Když jste viděl, co se na hřišti dělo proti Severnímu Irsku v prvním poločase, neříkal jste si, že je to s jejich přízní velký hazard?

„Klub si může dovolit taktizovat, experimentovat. Ale s reprezentací se nesmí takhle hazardovat. Výsledek je vždy velmi důležitý, jde do světa. Trenéři riskovali až moc. Takhle kouč národního mužstva riskovat nesmí.“