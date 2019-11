EURO 2020 | Baleova neuvěřitelná oslava. Ukázal priority, Real má až za golfem | iSport.cz

Znovu pošramotil svůj vztah s Realem Madrid a jeho fanoušky. Gareth Bale po utkání s Maďarskem, ve kterém vybojoval Wales díky výhře 2:0 postup na EURO 2020, oslavoval účast na šampionátu s vlajkou, která příznivce „bílého baletu“ rozhodně nepotěšila. „Wales, golf, Madrid… v tomhle pořadí,“ stálo na zástavě. Velšané navíc přidali chorál se stejnými slovy. „Vnímal jsem to, s kluky jsme se smáli. Je to dobrý vtip,“ řekl po zápase Bale.

Bruslí na tenkém ledě. Jeho vztahy v Realu Madrid jsou velmi vratké. Často čelí kritice a je zřejmé, že Gareth Bale si rozhodně nemůže pískat. Zejména jsou rozebírány jeho priority, kolikrát to totiž vypadá, že „bílý balet“ je až na druhé, ne-li třetí lodi, což nedávno komentoval i bývalý hráč španělského velkoklubu Predrag Mijatovič. „První věcí, o které přemýšlí, je Wales, potom golf a až následně Real. Nemluvil jsem s ním, ale napovrch to takto vypadá,“ uvedl bývalý černohorský fotbalista, který v dresu madridského klubu slavil prvenství v Lize mistrů 1997/1998.

V posledním zápase kvalifikace EURO 2020 proti Maďarsku se fanoušci Walesu nechali zřejmě inspirovat právě Mijatovičovým vyjádřením a hromadně zpívali chorál se slovy „Wales, Golf, Madrid,“ který měl žertovně reagovat právě na priority Balea. „Slyšel jsem to, obzvlášť když jsem seděl po střídání na lavičce. S kluky jsme se smáli. Je to dobrý vtip,“ reagoval Bale.

V samotném chorálu by ani tak problém nebyl, jako v tom, že ho po zápase doplnila vlajka, která rozhodně neudělala radost příznivcům Realu. Obsahovala nápis nejen se slovy „Wales, golf, Madrid,“ ale navíc bylo připsáno: „v tomhle pořadí.“ A právě s touto zástavou při oslavách postupu na hřišti Cardiff City Stadium Bale se spoluhráči slavil a fotil se.

Bale v Realu není spokojený, jeho vztah s trenérem Zinédinem Zidanem je od doby, co minulé léto požadoval, aby byl prodán, prakticky na bodu mrazu. Až hraní za Wales v kvalifikaci Baleovi pomohlo znovu objevit radost z fotbalu. „S většinou hráčů se znám od doby, kdy nám bylo sedmnáct. Je to jako hrát s kamarády v parku. Do zápasu se ale snažím vždy dávat sto procent, ať už hraji kdekoliv,“ ubezpečil třicetiletý fotbalista.

Po úterní kontroverzi s vlajkou je čím dál více pravděpodobné, že během zimního přestupního období Bale změní působiště. Podivných věcí kolem něj totiž přibývá. V září, když se vrátil zraněný po zápase za národní tým s Chorvatskem, zakázal Realu, aby zveřejnil informace o jeho zdravotním stavu. Tentýž měsíc odcestoval do Londýna, aniž by o tom s trenérem Zidanem mluvil. V listopadu zase společně s Jamesem Rodríguezem opustil stadion při zápasu s Betisem (0:0), který sledoval z tribuny, ještě dříve, než skončil.