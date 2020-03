EURO 2020 | EURO v zimě, nebo za rok. Rozebrali jsme scénáře odsunu i komplikace | iSport.cz

Generálka na Katar

Mistrovství Evropy v prosinci, kdo to kdy viděl? Tak pozor, je to jeden z plánů, který vysocí představitelé UEFA nosí v hlavě a vymýšlejí pro něj jízdní řád. Nic lehkého, kromě menších lig by si v zimě musela dát pauzu třeba i ta anglická, konzervativní a chlubící se tím, že „tam se jede pořád“. Každopádně důvod proč se o takovém scénáři přemýšlí, je ten, že za dva roky čeká fotbal něco podobného při mistrovství světa v Kataru. Takže taková generálka...

Katar už se do netradičního období dokázal vtěsnat. Ustoupily i velké ligy, i když leckdy se skřípěním zubů, a platí: hrát se bude 21. listopadu až 18. prosince, aby účastníci unikli úmornému, mnohdy až padesátistupňovému vedru.

A protože díky tomuto mistrovství světa si FIFA i UEFA ověřily, že to jde, mají podobný plán i s odsunutím EURO. Tady by zase bylo potřeba se srovnat s nastupující zimou...

Nikde zatím nevyšlo, v jakém přesném termínu by se hrálo, nicméně hovoří se obecně o prosinci. Původní řád počítal s 31denním plánem, ten by se jen tak zkrátit nedal, je každopádně dost nepravděpodobné, že by zápasy zasahovaly i do vánočních svátků. Proto by mohlo dojít na podobný rozpis jako u katarského šampionátu, tedy přelom listopadu a prosince.

I kdyby velké národní asociace kývly na tenhle scénář, pořád zbývá několik nevyřešených otázek. Ačkoliv se většina klubů Premier League shoduje, že když už se má vyhlásit vítěz ročníku teď, ať je to tedy Liverpool, protože byl opravdu nejlepší, pořád se více přiklánějí k dohrání sezony.

„To zůstává prioritou nás všech a taky fanoušků,“ říká výkonný ředitel Brighton and Hove Albion Paul Barber.

EURO ustupující do prosincového termínu sice vytvoří okénko v létě, aby Premier League, Serie A, ale i česká FORTUNA:LIGA regulérně dokončily sezonu, jenže posunou se další plánované akce.

Rozhodně by se musely odložit kvalifikace evropských pohárů, které by tou dobou neměly své účastníky. Stejně tak by obecně letní přípravy klubů začínaly později, tím pádem zrovna tak začátky ligových soutěží.

Vznikla by tedy hustá síť, kterou by se jen těžko v ideální míře povedlo smrsknout a odehrát před prosincovým EURO, a tak by se do termínové kolize mohla lehce dostat jarní část 2021.

Všechno záleží na tom, jak rychle ustoupí pandemie koronaviru. Jestli se ligy dokážou rozběhnout během dubna, může být třeba už v polovině června dohráno.

„Jenže musíme být realističtí, nevíme, jak virus bude postupovat. Z mého pohledu je nereálné, že začneme hrát za dva tři týdny,“ varuje Barber.

LÉTO 2021

Posun o rok

Pojďme rovnou zahodit scénář, že se mistrovství Evropy bude konat v plánovaném termínu, tedy od 12. června, a následně celý další měsíc. Vzhledem k masivnímu šíření koronaviru je tato varianta úplně mimo a generalita UEFA ji už úplně odhodila, byť ještě zhruba před týdnem takhle kategorická nebyla.

„Situace se mění ze dne na den a od týdne k týdnu a musí být přehodnocena každý den, každý týden. Zabýváme se tím a jsme si jistí, že se s tím dokážeme vypořádat. Zkusme být optimističtí, nemyslet na černé scénáře typu zrušení turnaje, na to je čas později,“ prohlásil před pár dny Aleksander Čeferin, předseda UEFA.

Jedním ze dvou nejpravděpodobnějších scénářů, jak turnaj zachovat a vyhnout se jeho zrušení, je odsun bojů do stejného období v roce 2021. Jinak řečeno: vše zůstane při starém, jen s tím rozdílem, že fotbalová slavnost se odloží o rok. Schéma turnaje, počet týmů, pořádající země, respektive jednotlivá města, to vše zůstane v režimu status quo.

Jde o velmi logické řešení, které má poměrně kladný ohlas napříč členskými zeměmi UEFA. A to zejména proto, že zrádný virus zastavil téměř všechny ligové soutěže. Momentálně lze jen složitě predikovat, kdy zazní výstřel a fotbalový klubový kolotoč se rozjede naplno. Bude to za měsíc? Nebo až v květnu? Či o chlup déle?

Přesunem šampionátu by se orgány řídící jednotlivé ligové soutěže, v českém případě LFA, dostaly do komfortnější pozice, a mohly by doufat, že sezonu dojedou celou, byť třeba až v červnu, kdy se mělo už naplno rozjet EURO 2020. Odpadly by tedy výrazné komplikace s nedohranými soutěžemi, s (ne)udělováním mistrovských titulů a přidělováním míst v evropských pohárech. Ve všech ohledech spravedlivé řešení by se totiž hledalo jen složitě.

Navíc by se dramaticky osekaly možné finanční ztráty. K těm by i tak došlo, ale nebyly by v mnoha ohledech fatální. Mimochodem, stejný přístup k nečekanému problému zvažují i pořadatelé jihoamerického mistrovství. Copa América se měla uskutečnit v Kolumbii a Argentině v totožném termínu jako mistrovství Evropy… Odložení o rok je na spadnutí.

Potud dává vše smysl a elementární logiku.

Komplikací pro tento scénář je, byť to zní k výše zmíněnému poněkud zvláštně, termínová listina. Pokud by se šampionát posunul, mírně by kolidoval s mistrovstvím Evropy žen, což by mohlo způsobit logistické problémy. A úplně by se překrýval s mistrovstvím světa klubů (17. června – 4. července). To by se muselo přesunout zřejmě do zimního období. I tak by šlo o variantu, která by byla řešitelná.

Původní plán EURO 2020

Termín: 12. června–12. července

Pořadatelé: 12 stadionů ve 12 evropských městech (Baku, Mnichov, Řím, Petrohrad, Kodaň, Dublin, Budapešť, Amsterodam, Bukurešť, Bilbao, Glasgow a Londýn)

Počet účastníků: 24

Počet zápasů: 51