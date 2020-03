EURO 2021 | Darida z karantény: EURO za rok dává největší smysl. Němci jsou v klidu | iSport.cz

Český záložník prochází těžkým obdobím, od úterý plní čtrnáctidenní karanténu, kterou hráči berlínské Herty nastoupili po zjištění pozitivního testu na koronavirus u jednoho z členů kádru. Vladimíra Daridu alespoň potěšil verdikt, který oznámila v úterý UEFA vzhledem k provanovanému mistrovství Evropy.

Udělala UEFA dobře, že EURO odložila o rok?

„Je to asi nejlepší řešení. V zimě by to bylo pro spousty zemí složité, třeba v Anglii se hraje nepřetržitě. Víceméně se nic nestane, zůstane to tak, jak jsou všichni zvyklí, odehraje se to v létě. Jen to prostě bude o rok později. V téhle situaci to je jedině dobře. Sport jde stranou, důležité je, aby bylo co nejvíc lidí zdravých a co nejrychleji se hrozba koronaviru zažehnala.“

Jak vnímáte současný stav, kdy se odkládají ligové soutěže, přesunula se velká reprezentační akce…

„Po sportovní stránce to mrzí. Ale jak jsem říkal před chvilkou. Vlastně se nic neděje, odehraje se to příští rok. Pro nás je důležité, že se turnaj nezrušil, jsme kvalifikovaní, aspoň budeme mít víc času se sehrát a na turnaj se připravit.“

Co jste říkal na variantu, že by se hrálo v zimě?

„Jsem raději za letní termín. Nevím, jak by to bylo i v souvislosti s dovolenou, jestli by se hrálo přes Vánoce. Už takhle máme v zimě jen týden volna, o něj bychom asi přišli. Celý rok by byl strašně dlouhý, ničemu by to neprospělo. Takhle to dává asi největší smysl.“

Ještě před přeloženým turnajem by měla odstartovat kvalifikace na světový šampionát v Kataru (hlavní turnaj plánován na zimu 2022). Nebude zvláštní, že vás během kvalifikace čeká i vrchol na evropské scéně?

„Na jednu stranu jo, ale není to nic, co by nám mělo dělat problémy.“

Řešili jste rozhodování UEFA o osudu EURO s reprezentačními spoluhráči?

„O EURO jsme se úplně nebavili, spíš jsme si s klukama psali, jak jednotlivé státy na šíření nákazy reagovaly, jak se postupně přerušovaly soutěže.“