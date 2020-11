Šumulikoski o slavící Makedonii i Balkáncích: Nemáme s nimi trpělivost

Je jednou z legend krátké historie samostatného státu. Bývalý záložník Veliče Šumulikoski, který se usadil na Slovácku, je hrdý Makedonec. „Nikdy neřeknu, že jsem ze Severní Makedonie,“ těžce nese předloňské přejmenování rodné země. Celou politiku i populární házenou s globální hvězdou Kirilem Lazarovem však v posledních dnech zastiňuje fotbal.

Jak prožíváte se svým rodištěm postup na EURO?

„Propuklo obrovské nadšení. Viděl jsem pár videí. Myslím, že si to lidé užili. Slavilo se, i když se nesmělo. Co mohla policie dělat, když vyšli všichni do ulic. (úsměv) Je to první postup od doby, co jsme se osamostatnili. Čekali jsme na něj dlouho. Doteď měla úspěchy hlavně házená. Smekám klobouk před klukama.“

Dá se říct, že Severní Makedonii nahrál i systém kvalifikace a rozšíření počtu účastníků závěrečného turnaje na čtyřiadvacet, že?

„To ano, nicméně šanci postoupit měli všichni. Kluci skoro vůbec neprohrávali, jsou tam zaslouženě. Většina hráčů hraje v cizině, to hodně pomohlo. Dřív bylo všechno jinak. Musel jste nejdřív dostat víza, pak pracovní povolení. Za mé éry byla v kádru většina hráčů z domácí ligy. K tomu se hrála kvalifikace v sedmičlenných skupinách. Chytli jsme Nizozemsko, dvakrát Turecko. Rozhodčí malé státy nebrali. Řekli si: To je nějaká Makedonie, tu zařízneme. Dnes už je to jiné. Udělaly se na UEFA nějaké změny, posouvá se to. Už je větší respekt i k těmto zemím.“

Pro českého fanouška je hlavní hvězdou veterán Goran Panděv. Je opravdu největší osobností?

„Je to tak. V sedmatřiceti letech ukazuje, že nejsou staří a mladí hráči. Kdo umí, ať hraje. Panděv je hlavní lídr, na postupu má obrovskou zásluhu. Vyvezl mančaft na mistrovství Evropy. Hráli jsme spolu od reprezentačních začátků. Hned po postupu jsem mu psal zprávu, že je vynikající a tak. Odpověděl mi až v sobotu. Měli to náročné.“ (úsměv)

Kdo je ještě dobrý a ne tolik známý?

„Elmas působí v Neapoli, Alioski je v Leedsu, Nestorovski v Udine. Gólman Dimitrievski chytá ve Španělsku (Vallecano). Sedmdesát procent hráčů hraje v zahraničí a ve velkých evropských klubech. My Makedonci v sobě máme vrozenou techniku. Šlo o to dostat do týmu taktiku.“

To se kouči Igorovi Angelovskému povedlo?

„Určitě. Dal týmu taktiku a disciplínu. Když se tohle povede, funguje už všechno víceméně samo. Hrávali jsme spolu ve Slovinsku ve středu zálohy. Známe se dobře. Je chytrý. I jemu jsem hned po zápase napsal a gratuloval k postupu.“

Skupina na EURO není nehratelná, že? Nizozemsko, Rakousko, Ukrajina. Přijde další sukces?

„Tam už nemáte co ztratit. Někteří kluci můžou před šampionátem přestoupit do ještě lepších klubů, což může být jenom plus. Ukrajina a Rakousko se dají zvládnout. Kluci teď mají sebevědomí. Vědí, že se dá hrát s každým. I s Holanďany. Bude to hodně zajímavé. Bát se nebudou a dají do toho vše.“

Vy už moc domů nejezdíte, že?

„Chtěl jsem se podívat na poslední domácí zápasy, ale kvůli koroně to nešlo. Předtím jsem byl na remízovém utkání ve Slovinsku. Doufám, že se příští rok podívám do Amsterdamu na EURO.“

Co vynese postup makedonskému fotbalu obecně?

„Chybí systém ohledně přestupů. Je hloupost chtít za hráče třeba z Vardaru Skopje milion eur. Mělo by se nastavit, že ho prodáte za dvě stě tisíc a vezmete si například třicet čtyřicet procent z dalšího prodeje. Klidně z Plzně, ze Sparty, ze Slavie. Tyhle kluby ho můžou prodat dál za čtyři miliony eur a vy vyděláte víc, než chcete na začátku. Navíc nezklamete hráče ani sám sebe. Makedonské kluby se samy brzdí. Je složité odtud někoho koupit. Musí se pomoct hráčům, aby se dostávali včas ven. Aby se to, co se povedlo teď, stalo pokaždé. A ne, že budeme čekat dalších dvacet let. Bohužel je to u nás složité.“

V jakém stavu jsou stadiony?

„S Českem se nedají srovnat. Je to smutné. Vláda sport moc nepodporuje, má jiné starosti. Na druhou stranu, hráči z Balkánu jsou hladovější. Když sem přijdou, musíte být trpěliví. Nemají v sobě kondici. Potřebují tak rok, dva, než se zvednou. Někdo to zvládne už po šesti měsících. My v Česku bohužel moc trpěliví nejsme.“

Nezkusili jste někoho přivést do Slovácka? Kontakty jistě máte skvělé.

„S jedním klukem už jsme byli skoro dohodnutí. Taky hraje za reprezentační áčko. Myslím, že se lekl ciziny a konkurence. Na poslední chvíli se stáhl zpátky. Je škoda, že si nevěří. S takovou je jasné, že bude do konce kariéry jenom v Makedonii.“

V klubu před pár lety krátce působil útočník Ilja Nestorovski, jenž později zářil v Palermu. Proč se nechytl v české lize?

„Když jsem sem přišel, byl zrovna v béčku. Klub ho nechtěl. Bylo vidět, že techniku má, umí se orientovat v šestnáctce a dát gól. Přestoupil do Chorvatska, kde mu to začalo padat. Pak šel do Itálie, kde se hraje hodně takticky. Kdo to zvládne tam, ten by se určitě prosadil i v české lize. Jsme zklamaní, že jsme ho neprodali za obrovské peníze my, ale Inter Zaprešič.“

Už jste si zvykl, že pocházíte ze Severní Makedonie?

„Nezvykl. Já mám ještě starý pas a doufám, že ho nebudu měnit. Vždycky budu Makedonec. Nikdy neřeknu, že jsem ze Severní Makedonie. To je politika.“