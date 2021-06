Bez pardonu, Česko bude hrát v Glasgow. Skotové mají přísná opatření

Bývalý předseda Fotbalové asociace České republiky Martin Malík se v kooperaci s chorvatskou stranou snažil na poslední chvíli vyjednat téměř nemožné: s UEFA probíral přesun úvodních dvou duelů ve skupině D mimo Skotsko.

Národní tým nechtěl na Ostrovy cestovat, jelikož přesně neznal, jaká pravidla by pro něj platila. Skotská vláda si totiž bez výjimky stojí za tvrdým opatřením: v případě nakažení, byť jen jednoho hráče, člena realizačního týmu či osoby z doprovodu nemocí COVID-19, musí kompletní tým do desetidenní karantény. Bez ohledu na bubliny, bez ohledu na pravidelné testování, bez ohledu na UEFA Return to Play Protocol, kterým se řídí všechny evropské země, kde se koná EURO. Vyjma jedné…

Proto Češi zrušili dlouhé měsíce dopředu plánovaný base camp v Edinburghu a možná i na truc chtěli hrát jinde. UEFA ale troufalý požadavek smetla ze stolu. Nic takového nepřipadá v úvahu. Hrajte v Glasgow!

Co to tedy pro český tým znamená? Na zápasy ve skupině bude létat z Prahy. Na pondělní duel se Skotskem vyrazí v sobotu večer. Celý předzápasový den stráví v Glasgow. Po utkání ihned sedne do letadla a vrátí se zpět do Prahy. Trochu jiný režim bude platit před utkáním s Chorvatskem. Do Skotska se Češi vydají až den před zápasem, po něm se opět okamžitě přesunou zpět do vlasti. V Praze pak stráví další necelé dva dny, aby se opět osmačtyřicet hodin před soubojem s Anglií odebrali do Londýna.

Následné plány jsou ve hvězdách, záležet bude na umístění ve skupině. Do osmifinále turnaje postupují přímo první dva celky, ze třetích míst se pak do vyřazovacích bojů vecpou čtyři nejlepší.