Expert Jirkal: Zdravý Hložek musí hrát. Brabce s Čelůstkou by podržel

Za marným představením v Itálii (0:4) to chce rychle zatáhnout oponu a dívat se dopředu. Trenér Jaroslav Šilhavý by měl mít na generálku před EURO proti Albánii k dispozici kompletní kádr, včetně uzdraveného Adama Hložka , který se na herním kempu připravoval individuálně. „Výkonnostně patří do základní sestavy,“ tvrdí fotbalový expert Miroslav Jirkal.

Co musí český tým proti Albánii zlepšit?

„Zabudovat hráče, kteří proti Itálii nehráli, nebo nastoupili na menší časový interval. Pořád je to příprava, trenéři si chtějí něco ověřit. Po nevydařeném utkání s Itálií jde o důležitý zápas především z hlediska hry. Aby byl herní styl nachystaný na první zápas na EURO. Dojde tam k rotacím hráčů, důležité je, aby si trenéři ověřili různé automatismy a fungovalo to dopředu i dozadu.“

Podržel byste stopery Ondřeje Čelůstku s Jakubem Brabcem?

„Trenéři určitě vědí o aktuální formě hráčů, mají je každý den na tréninku. Objektivně určí, koho vyberou do zápasu s Albánií a poté do prvního utkání na EURO. Já bych hráče nehanil a podržel je. Byla nějaká pauza po lize, každý hrál v klubu jinak, situace je pak v reprezentaci odlišná. Všechno nemůžeme házet na stopery. Spolupráce jednotlivých řad, symbióza herního stylu je věcí celého mužstva. V gólech nebyli jen obránci. Otevřelo se to už zepředu, soupeř nabíhal do otevřených prostorů a přečísloval. K tomu Italové hráli skvěle a obnažili nás. Mohla to být shoda náhod. Teď potřebujeme mužstvo podržet, v minulosti dokázalo několikrát přesvědčit o svých kvalitách.“

Zvládne tato dvojice těžká utkání na EURO?

„V takových zápasech rozhoduje zkušenost, na takové pozice nemůžeme hodit nějaké hráče na zkoušku. Čelůstka s Brabcem by to měli zvládnout, zvlášť s dokonalou součinností dalších hráčů. V tom jsou právě důležité i zkušenosti.“

K dispozici bude Adam Hložek. Má on šanci na základní sestavu?

„Nejvíc záleží na Adamově zdravotním stavu. Výkonností patří do základní sestavy. Je to vynikající podhrotový hráč po celé šířce hřiště, zkraje i pod hrotem. Navíc s vlastnostmi útočníka, kdykoliv směrem dopředu přečíslí obranu a pro soupeře je ohromně nebezpečný. Pokud bude úplně zdravý, měl by být na hřišti, eventuelně jako první střídající.“

Může z něj být takový faktor X českého týmu? Třeba Milan Baroš začínal v reprezentaci jako náhradník za Vladimíra Šmicera a na EURO 2004 z něj pak byl nejlepší střelec turnaje.

„Ano, tak to funguje. Hráči musíte dát prostor a šanci, on toho pak využije. Zvlášť, když má takové vlastnosti zabijáka střelce, kterých u nás moc není. Adam také zvládá kombinaci, má kvalitní přihrávku, chodí velmi dobře přes hráče. Za mě je to hráč, který by šanci měl dostat, ať v základu nebo jako jeden z prvních střídajících.“

Je jeho místo uprostřed na pozici pod hrotem, nebo může nastoupit i ze strany?

„Češi hrají systémem, že mají tři velmi dobré středové hráče, tam je naše největší síla. Proto by Adam mohl hrát ofenzivního hráče ze strany s tím, že se může přesunout do útoku z pozice ze strany. Záleží i na spolupráci s krajními obránci, je to věc trenéra. Ten nejlíp ví, kde by mohlo být jeho místo. Mají na to teď dostatek tréninků na hřišti, k tomu videorozbory a taktické přípravy.“

Proti Albánii by měl český tým dostat větší prostor pro kombinaci a držení balonu, je to tak?

„Nemysleme si, že je Albánie úplný outsider, takové týmy dneska v Evropě nejsou. Musíme si dát ohromný pozor dozadu, být aktivní ve všech fázích hry. Soupeři nedat prostor, o tom mezinárodní zápasy jsou. Pokud soupeř dostane místo, jako my jsme dali Itálii, toho mohou využít i Albánci.“

Ladil byste sestavu k EURO, nebo protočil co nejvíc hráčů?

„Trenéři to asi udělají tak napůl. Část utkání musí nejlepší sestava hrát spolu, zvlášť po nepovedeném zápase s Itálií. Zároveň si v části utkání mohou trenéři ještě něco vyzkoušet.“

