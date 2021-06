Chorvatům schází góly, nová generace bez respektu. Čeká se úspěch

Dlouhá léta platilo, že Chorvatsko se opíralo o dva světové záložníky Luku Modriče a Ivana Rakitiče. Polovina tohoto poznávacího znamení se smyla, zůstává jen matador z Realu Madrid, Rakitič válí už jen na klubové úrovni. „Nevím přesně, jak to bylo, ale jeho odchod nebyl moc šťastný. Každopádně s Modričem byl víc kompatibilní než třeba nyní Kovačič, doplňoval ho, byl velkou osobností. I proto teď chorvatská záloha není na takové úrovni jako předtím,“ upozornil chorvatský hráčský manažer Milan Martinovič, který má silné vazby i v Česku.

Rakitič je jedním z deseti hráčů, kteří získali před třemi lety stříbrné medaile na mistrovství světa v Rusku a v aktuální nominaci nefigurují. Kromě elegantního středopolaře ze Sevilly chybí z tehdejších opor brankář Danijel Subašič, obránce Ivan Strinič či útočník Mario Mandžukič. „Tým z šampionátu v Rusku byl kompaktnější a ofenzivnější. Trenér trochu změnil systém hry,“ porovnal Martinovič.

Ano, střílením gólům se Chorvaté v poslední době moc chlubit nemohou. V aktuálním kalendářním roce odehrála družina trenéra Zlatka Daliče šest zápasů a vstřelila pět branek, z toho tři Maltě. Neskóroval například ve světové kvalifikaci ve Slovinsku nebo v neděli ve vstupním zápase na mistrovství Evropy proti Anglii. „Víme, že v ofenzivě máme problémy, a pokud je nevyřešíme, bude s námi zle. Chybí nám prostor, možnosti,“ nezakrýval Dalič po porážce 0:1 od Albionu.

Reprezentace od Jadranu prochází změnami, začleňují se do ní noví talentovaní hráči. Ostatně Chorvatsko je dlouhodobě dobrou adresou, kam si kluby z movitějších lig chodí pro posily. Nutno dodat, že za ně platí těžké peníze, mladí Chorvaté běžně stojí miliony eur. Poslední příklad? Devatenáctiletý obránce Joško Gvardiol, jenž proti Anglii odehrál celý zápas, už od konce září patří Lipsku. Bohatý německý klub za něj Dinamu Záhřeb vyplatí minimálně 16 milionů eur.

Generační rozdíl se v některých případech v chorvatském mužstvu projevuje. Zkušený obránce Dejan Lovren si nedávno postěžoval, že mladým chybí víc respektu. „Nováčci berou některé věci jako samozřejmost. Musí změnit přístup k týmu i k nám starším,“ prohodil Lovren. Kouč Dalič odmítl, že by v mužstvu došlo k nějaké roztržce, ale připustil, že chemie uvnitř není nejlepší.

Chorvaté jako obvykle spoléhají na šikovnost, technickou zdatnost, kreativitu. S míčem se kamarádí jako málokdo. Sází na vůdčí schopnosti Modriče, kolem kterého se dál vše točí. Potýkají se ale slabší formou některých hráčů. V záloze by měl kouzlit Nikola Vlašič, mladší bratr slavné výškařky Blanky, ale v prvním utkání na šampionátu šel do hry až na posledních dvacet minut. Ani obrana nepůsobí nejpřesvědčivěji.

V zemi na jihu Evropy to nyní vře, s neúspěchem se nepočítá. „Všichni očekávají to samé jako na mistrovství světa v Rusku. Vždycky chceme být mistry,“ usmál se Martinovič. „Zároveň ale panuje trochu nejistota, co se stane v pátek. Češi jsou v relativně komfortní situaci, stačí jim bod. Chorvatsko se musí snažit vyhrát, je to strašně důležitý zápas,“ dodal zkušený manažer.

Chorvatsko v roce 2021

březen – kvalifikace o MS

Slovinsko 0:1 (v)

Kypr 1:0 (d)

Malta 3:0 (d

červen – příprava na EURO

Arménie 1:1 (d)

Belgie 0:1 (v)

EURO

Anglie 0:1