Co (ne)ukázali Češi: problém s Bořilem i kreativitou, odříznutý Schick

Prohra 0:1 znamená pro český tým na EURO 2021 postup ze třetího místa skupiny D. Ztratit body proti silné Anglii není žádná ostuda, nicméně do osmifinále je třeba mužstvo ještě víc vyladit. Problém je v kreativitě směrem do útočné fáze, kde se hráčům nedařilo dostatečně podpořit odstaveného Patrika Schicka. Co ještě úterní souboj ve Wembley ukázal?