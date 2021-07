Csaplár: Gratulace, ale český fotbal se mi nelíbil. Hložek by u mě hrál víc

Postup českého národního týmu na EURO mezi TOP 8 Josef Csaplár ocenil. „Úspěch výsledkový to je. Gratulace. Trenérovi a hráčům vzkazuji, ať si ho nenechají vzít řadou negativních komentářů,“ uvedl ve studiu iSport.cz, jehož byl hostem při semifinále mezi Itálií a Španělskem.

Herně však Šilhavého parta Csaplára neoslnila. „Mně se ten fotbal nelíbil,“ konstatoval. Hlavní problém viděl v tom, že se Češi drželi svého otřepaného: neprohrát. Jeho fotbalová filozofie je však jiná. „Celoživotně je mým fotbalovým DNA otevřený, ofenzivní fotbal. Já bych hrál jinak, v jiné sestavě. To ale neznamená lépe, nebo hůř, ale prostě jinak,“ upozornil Csaplár.

Bývalý kouč Liberce, Příbrami či Slavie vyznává v zápasech strategii jít si to se soupeřem rozdat na férovku. Ta mu celkově v českém fotbale chybí. „Co se týče kritiky české hry, tak se ptám, zda jsme někdy jindy hráli jiný fotbal. U nás vidíme většinou stejná utkání, jako jsme odehráli na šampionátu. Tím myslím, že hlavním cílem je neprohrát, ne vyhrát. To jsou geny, ze kterých vyvěrá fotbal, který pak od národního týmu vidíme. V okamžiku, kdy chcete vyhrát, tak máte úplně jiné taktické zadání, než když jdete neprohrát,“ uvedl Csaplár.

Kouč zároveň přidal příklad filozofie „jít hrát na férovku“ ze své zkušenosti u mládežnických reprezentací. „Když jsem byl v roce 2001 u U19, tak jsme se tímto fotbalem dostali do finále mistrovství Evropy, v roce 2013 jsme se s U17 dostali až do Mexika na mistrovství světa. Pamatuji si to zděšení, kdy jsem postavil zálohu, kde byl Petr Ševčík, Aleš Čermák, Michal Trávník, Dominik Mašek, ještě hrál Petr Nerad a Lukáš Juliš. Všichni se mě ptali, kdo bude bránit? Já říkal, že soupeři nepůjčíme míč. Dostali jsme se s tím přes tři kvalifikace. Říkal jsem, že se odmítám smířit s tím, že u nich jsou Terminátoři a tady blbci. Nevěřím tomu, že dneska desetiletí kluci jsou odsouzení k tomu, že si to nemůžou s nikým rozdat na rovinu,“ podotkl Csaplár.

„Důležité ale je zároveň na takovou hru mít charakter a být pevný. Když prohrajete a dostanete třeba pět gólů, tak začnete slýchat, že je potřeba to změnit. Jestli to změním já? To spíš zítra nevyjde slunce. Francouzi nebo Portugalci taky nezačnou po vyřazení na EURO najednou bránit. Mně se náš fotbal nelíbí, ale zároveň řeknu: Jardo (Šilhavý), gratulace! Protože ty fotbal miluješ, děláš ho poctivě, úspěch je evidentní: sportovní, ekonomický. Herně hraješ to, co se tady hraje pořád,“ navázal kouč.

Tématem byl i Adam Hložek. „Hodně se o něm diskutuje. U mě by dostal více šancí. Měl formu, lauf, chtěl hrát. Třeba ve dvojici s Schickem. To ale není kritika trenéra Šilhavého. Já vycházím z celoživotní zkušenosti. Když bych tam byl já, třeba bychom nepostoupili ze skupiny, ale hráli bychom jinak,“ opakoval Csaplár.

Zda by nasadil proti Dánsku Jana Bořila, nebo Pavla Kadeřábka, se dozvíte v přiloženém videu.