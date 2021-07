Analýza tahů Jaroslava Šilhavého: Co se trenérovi na EURO povedlo a co ne

Výchozím momentem před vstupem národního týmu do turnaje bylo základní rozestavení, které je velmi analogické slávistickému přístupu. Logicky, protože Jaroslav Šilhavý se před více než dvěma roky, tedy po startu kvalifikace o EURO, rozhodl do velké míry sázet právě na hráče „sešívaných“. Osou mužstva se postupně stali krajní beci Vladimír Coufal a Jan Bořil, střední záložníci Tomáš Souček, Alex Král a později i Lukáš Provod, do tohoto složení ale svou přirozeností patřil dlouhodobě taky Vladimír Darida a na samotném šampionátu se prosadil i Tomáš Holeš.

Co na to zastánci: „Jde o klíčové utkání skupiny, v němž je výhra téměř nutná. Vycházejme z opatrnosti a z naučených věcí.“

Celý případ dostal korunu na pozápasové tiskové konferenci, kdy trenér mužstva přiznal, že o tom, že Bořil nebude moct v příštím utkání nastoupit, neměl jednoznačné informace, a že se to v kabině řeší. Situaci to vlastně svým způsobem nešťastně vysvětlovalo…

Ani jeden aspekt ale Jaroslav Šilhavý nezohlednil. Šel vstříc velkému favoritovi s cílem uhrát dobrý výsledek, zároveň tím akceptoval možnost, že přijde o dva stabilní hráče základu. Nakonec se to stalo Bořilovi v 61. minutě, Šilhavý ale ani pak nezkusil poslat do hry jeho případnou náhradu, aby se před osmifinále trochu rozkoukala a „rozcvičila“.

Česko–Nizozemsko: trojnásobná trefa

Co si realizační tým spískal proti Anglii, dokázal před osmifinále elegantně napravit. Výměna vykartovaného Jana Bořila se stejně nabízela, slávistický obránce na turnaji do té doby nepředváděl jisté výkony, byla na něm znát vyčerpanost z dlouhé sezony. Bořilovi to ztěžovalo jeho statečný boj, protože tím pádem už mu nezbývalo příliš, o co se ve své hře opřít.

Pavel Kadeřábek zvládl svou roli na levém beku dobře, byť s rozjetým Denzelem Dumfriesem měl hromadu běhání. Fauloval ale pouze jednou za celý zápas a při svém jednoznačném zaměření na defenzivu se i tak dokázal dostat do jedné vyložené šance, kterou ovšem neproměnil.

České hře ale ještě víc prospělo nasazení Antonína Baráka a Petra Ševčíka. První dostal příležitost za zraněného Vladimíra Daridu, čili šlo o vynucenou změnu, ovšem i tak se mohl Šilhavý zachovat více opatrně, třeba kdyby do hry vrátil Alexe Krále, čemuž ale odporovaly jeho dosavadní výkony. Volil tak Barákův smysl pro kombinaci, byť věděl, že typově není vhodný pro větší vypomáhání defenzivě. Tím spíš proti silnému Nizozemsku šlo o odvážný krok.

Pozitivně pro týmovou kombinaci zapůsobil i nástup Petra Ševčíka. Oba hráči v zápase potvrdili, že umí udržet balon, že soupeř si proti nim musí často pomáhat fauly a Česku se najednou mnohem víc dařilo držet míč. Hra se tím možná trochu zpomalila, zároveň ale docházelo k méně ztrátám, kterých český výběr plodil skoro nejvíc ze všech týmů na šampionátu. Souviselo to právě i s původním záměrem hrát na pevnější obranu a do útoku vyrážet rychle a přímočaře.

Mužstvu se postupně dařilo setřást ze sebe nálepku outsidera a zápas se ve své druhé polovině stal zcela otevřeným, tím spíš když se nechal vyloučit stoper Mathijs de Ligt.

Hrdinou duelu se pak stal Tomáš Holeš, který jako by stále prorážel vlastní stropy. Minulá klubová sezona byla jeho nejproduktivnější v kariéře, dal osm soutěžních gólů z nové pozice defenzivního záložníka, na kterou byl ve Slavii přeškolován od začátku roku 2020.

Jeho nasazení tak Šilhavému vyřešilo nejen původní trable s formou Alexe Krále, ale i osmifinále. Češi dosáhli na nezpochybnitelný úspěch, byli mezi top osmičkou Evropy.