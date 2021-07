Experti o EURO: mašina Souček, Bořilovo maximum. Šlo dojít dál?

Čeští fotbalisté svou pouť na EURO zasekli v sobotním čtvrtfinále proti Dánsku (1:2). Jde jistě o velký úspěch party Jaroslava Šilhavého. Tým ale měl na to, aby prošel ještě dál, do samotného vyvrcholení ve Wembley. Co mužstvu scházelo, za co je třeba hráče pochválit? Vystoupení na turnaji hodnotí pro deník Sport čtyři oslovení experti, kteří odpovídali na čtyři otázky.

Tomáš Sivok, bývalý reprezentační kapitán

1. Čtvrtfinále musíme brát jako úspěch

„V případě naší země musíme brát čtvrtfinále jako úspěch. Po zápase s Nizozemskem vznikla euforie, že by to mohlo dopadnout až do semifinále nebo finále. Tipoval jsem, že Nizozemsko porazíme, tušil jsem, že nás podcení a šlo o náš nejlepší zápas na EURO. Zápas jsme zvládli takticky, skvěle zahrály individuality. V případě Dánska jsem tak pozitivní nebyl, je to výborný soupeř, stejně jako my poctivý dozadu. Fotbal je o chybách, kluci jí po rohu udělali jako první. Bohužel jim ujel začátek utkání, ale i za stavu 1:2 jsem věřil, že se ještě vrátí zpátky. Šlo o rozhodující moment utkání. Když bychom šli z druhé strany pavouka na těžší týmy, možná by to pro nás bylo snažší. Dánové hrají výborný turnaj, klidně mohou vyřadit i Anglii. “

2. Souček jel jako mašina

„Vacloš (Tomáš Vaclík) podal výborný výkon, turnaj mu sednul, je to zkušený, vychytaný gólman. Skvěle to zvládli hodně kritizovaní střední obránci, já jim před turnajem věřil. Coufal byl výborný, vyhrál se, je to hotový bek, co má nadstandardní věci. Za očekáváním zůstal Bořil, ale to se trošku dalo čekat, ve Slavii odehrál obrovskou porci minut, bylo znát, že má těžké nohy, nebyl ve své kůži. Tomáš Souček to je mašina, robot, jeho zásluhou jsme nedostávali tolik gólů. Zasunul se na pozici šest, vyhrál spousty soubojů, pro stopera je takový hráč úžasný, udělá za vás osmdesát procent práce. Překvapil Holeš, u Páti Schicka asi nikdo nečekal, že dá pět gólů. Proti Holandsku se mi líbil Ševčík. Trenér to měl poskládané dobře.“

3. Bořila trenérovi nezazlívám

„Po zápase si samozřejmě řekneme, že měl hrát Kadeřábek. Trenéru Šilhavému to nezazlívám, oni věděli, kdo je v jaké formě. Když o Bořilovi byli přesvědčení, tak ho tam dali, to bych nehanil. Trenér něčemu věřil, to by všichni měli respektovat. U Hložka nevíme věci, co se dějí v týmu. Když tam trenér chtěl jiné typy hráčů, musíme to respektovat. Adam to má všechno před sebou, teď už můžeme jen spekulovat. Spíš bych z toho vzal pozitiva. Kromě Vládi ale tahle generace pokračuje, příští rok je mistrovství světa a jsou schopni odehrát ještě jedno kvalitní EURO.“

4. Anglie má komplex

„Dánsko bych nezatracoval, ale každý řekne Anglii. Rozstřílel se jim Kane, ve dvou zápasech dal tři góly. Do finále k nim tipuji Itálii, pak je to těžké. Jsem na všech turnajích velkým fanouškem Anglie, ale ze závěrečných kol mají velký komplex. Držím jim palce, ale bojím se, aby nevypadli.“