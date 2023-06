Šilhavý po Faerech: Muselo se to líbit, Moldavsko bych nevytahoval

PŘÍMO Z TÓRSHAVNU | Byl spokojený. S výkonem i předvedenou hrou. Jaroslav Šilhavý si oddechl. Výhra 3:0 nad Faerskými ostrovy trenéra uklidnila. Po předchozí remíze v Moldavsku a následné silné kritice bylo nutností v kvalifikaci o mistrovství Evropy zabrat. To se povedlo. „Lidem se to muselo líbit,“ chválil mužstvo za odvedený výkon.

Byl to povedený zápas?

„Tři body jsme potřebovali. Myslím, že jsme je získali po velmi dobrém a ofenzivním výkonu, jak jsme slibovali. Nechci být neskromný, ale řekl bych, že jsme mohli dát ještě další góly. Ale 3:0 bereme, tři body jsou skvělé. Řekl bych, že lidem se to muselo líbit.“

Neměl jste před utkáním trochu obavy? Přeci jen jste byli trochu pod tlakem po remíze v Moldavsku, tady byly specifické podmínky.

„Pořád bych nevytahoval Moldavsko. Ale každý zápas je jiný, v každém utkání jsem nervózní. Čekáte na to tři měsíce, je to kvalifikační zápas. Lidé si myslí, že Faery jsou trpaslíkem, ale tady u nich moc gólů nepadá. Trpaslíkem už nejsou.“

Vyplatilo se, že jste postavil ofenzivní sestavu a vepředu vedle sebe poskládal Kuchtu, Jurečku, Černého a Hložka?

„Počítali jsme s tím, že takhle budeme hrát. Na desítce byl Hložan, který hraje na podobné pozici v Leverkusenu. Snažil se, přál bych mu gól, snad ho dá příště. Nejde jen o hráče vepředu, máme ofenzivní krajní beky, hlavně v první půli to létalo od Jurase (Davida Juráska) z levé strany, což bylo skvělé. Faeřané spoléhali na tři stopery, bylo před jejich bránou plno. Pomohl nám druhý gól do šatny.“

Ten dal Václav Černý. Co říkáte jeho výkonu?

„Ukázal dovednost, kterou má. Tyhle střely umí, udělá kličku dovnitř a levou nohou vystřelí.“

Přesvědčil vás? Na minulém srazu odehrál jen dvě minuty proti Polsku…

„Vašek nastupoval i předtím. Má velké individuální kvality směrem dopředu. Ale když se hraje jiné utkání, může se hodit třeba míň a naskočit do unavené obrany. Záleží na tom, s kým se hraje.“

Vím, že je to jen spekulace, ale nemrzí vás zpětně, že jste ho nevyužil minule v Moldavsku?

„Nemrzí. Je to, jak říkáte, tedy co by kdyby.“

První gól vstřelil Ladislav Krejčí. Roste jeho význam pro národní tým?

„Jo, Láďa prokázal svou formu ze Sparty. Fotbalově, dovednostmi, herní inteligence. Je to lídr, roste z něj velký hráč. Je na něm, kam až bude pomýšlet.“

Poděkovali vám už bratři Sadílkové, že si společně alespoň chvilku zahráli?

„Ještě ne, ale něco očekáváme. Třeba dort (úsměv). Ale vážně, nabízelo se to.“

Ceníte si víc toho, že jste dali tři góly a měli další šance, nebo že jste soupeře prakticky do ničeho nepustili?

„Cením si obojího, musí to být vyvážené. Kdyby nám dali gól a tahali bychom se s nimi, byli by protivní minimálně ze standardek. To jsme nedopustili, makali jsme celý zápas. Bylo na klukách cítit, že chceme vyhrát.“