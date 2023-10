Ukončený zápas v Belgii: dohoda týmů, emotivní kouč, Švédové hned odletěli

Na zastavení zápasu se o přestávce za stavu 1:1 dohodli zástupci obou týmů s evropskou unií UEFA. K teroristickému útoku došlo zhruba pět kilometrů od stadionu, kde utkání přihlíželo 50 tisíc fanoušků včetně několika stovek švédských. Diváci museli z bezpečnostních důvodů zůstat na stadionu zhruba dvě a půl hodiny po předčasném ukončení duelu, policie začala s evakuací kolem půlnoci.

Trenér švédské reprezentace Janne Andersson uvedl, že se tým o večerním útoku na švédské fanoušky dozvěděl o přestávce utkání. „Když jsem přišel do kabiny a začali jsme se o tom bavit, se stoprocentní jistotou jsme se shodli, že z respektu k obětem a jejich rodinám nebudeme pokračovat. Také jsme se chtěli spojit s našimi rodinami a přáteli,“ řekl na tiskové konferenci Andersson.

Jednašedesátiletý trenér na událost reagoval emotivně. „V jakém světě to žijeme? Byl jsem hodně smutný. Jako Švédovi je mi to moc líto. Když jsem to slyšel, bylo mi z toho do pláče,“ uvedl.

Podle švédského kapitána Victora Lindelöfa přispělo k předčasnému ukončení zápasu také to, že Belgie už má postup na ME jistý a Švédsko se naopak na šampionát kvalifikovat nemůže. „Nemělo žádný smysl pokračovat. Chtěli jsme se okamžitě spojit s rodinami a přáteli, abychom se ujistili, že jsou v pořádku,“ řekl obránce Manchester United. Bezpečnostní složky hráče ujišťovaly, že stadion je v daném okamžiku nejbezpečnějším místem v Bruselu. „Cítili jsme se tady v bezpečí,“ řekl Lindelöf.

Z pondělní vraždy je podezřelý pětačtyřicetiletý Tunisan, jenž v Belgii neúspěšně žádal o azyl. Před činem muž zveřejnil video, v němž se hlásí k Islámskému státu, a po činu video s kritikou pálení koránu. Při úterním ranním zásahu ho belgická policie postřelila.