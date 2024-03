Nominace na EURO podle Sportu: dva hříšníci, shoda na kometě ze Slavie

Ivan Hašek viděl proti Norsku a Arménii vše potřebné. Nominací na EURO už mohou zamíchat pouze zranění nebo nadstandardní výkony v závěru klubové sezony. „Bude to hrozně těžké rozhodnutí, protože jede jen dvacet hráčů do pole plus tři brankáři,“ pravil zkušený trenér. Deník Sport a web iSport.cz se pokusil obout Haškovy boty a těžké rozhodování si vyzkoušel. Jak by za současného stavu měla vypadat nominace dle fotbalové redakce?