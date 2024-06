EURO rozhodnou trenéři: Souhra nad egem, Deschamps čerpá od mentora

Kdo vyhraje fotbalové EURO 2024? Jedno je jisté: klíčový vliv na to budou mít trenéři. Názor, že nemůžou tým ovlivnit zdaleka jako ti kluboví, patří do pravěku. Vítězní reprezentační kouči pracují vizionářsky, systematicky a týmově.

Didier Deschamps je momentálně nejdéle sloužícím trenérem reprezentace na fotbalovém světě. A také nejúspěšnějším. Národní mužstvo Francie vede od 8. července 2012 a vystoupal s ním k titulu mistra světa, k prvenství v Lize národů a do finále EURO 2016, kde vyslanci galského kohouta podlehli Portugalsku 0:1 gólem v prodloužení.

Na posledním evropském šampionátu musel spolknout také zklamání, když obří favorit opouštěl turnaj už v osmifinále po ztraceném penaltovém rozstřelu se Švýcarskem.

Ovšem úspěchy bohatě převažují.

Jak k nim došel?

„Jsem přesvědčen, že my trenéři ani naši spolupracovníci v managementu už nemůžeme dělat to, co jsme dělali před patnácti, dvaceti lety. Všechno se vyvíjí a fotbal není výjimkou. Takže práce reprezentačního trenéra se musela také vyvinout. Management a plánování se stalo důležitějším než dřív,“ prozradil Deschamps v rozhovoru pro Eurosport.

Kdyby v roli kouče pouze kopíroval, co zažil jako hráč, když byl hnacím motorem Francie při zlatých jízdách na mistrovství světa 1998 a EURO 2000, nikdy by neprožil na trenérské lavičce tolik radosti.