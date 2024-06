EURO podle superpočítače: České šance spadly. Stoupá víra v Němce

Predikce od společnosti Opta odhaduje pravděpodobnost každého výsledku pomocí údajů ze sázkařského trhu a ukazatelů z databáze Stats Perform. Model zohledňuje sílu soupeřů a obtížnost cesty do finále spolu se složením skupin a nasazením do vyřazovací fáze.

Následně simuluje zbytek turnaje 40 tisíckrát. Analýzou výsledků každé z těchto simulací získá model Opty pravděpodobnost postupu každého týmu v každé fázi turnaje a vytvoří konečné předpovědi.

Čechy superpočítač řadí na třetí místo ve skupině F, kde se zvýraznily šance Turecka na druhé místo především díky výhře nad Gruzií.

Skupina F

Druhá runda zápasů vyřešila vítěze skupiny. Portugalci vyhráli i podruhé a jdou jasně dál. O druhé zaručeně postupové místo ale nastane boj, ve kterém superpočítač věří hlavně Turkům. Čechy vidí na třetím místě a šance na postup do vyřazovací fáze po remíze s Gruzií nejsou ideální, aktuálně mírně nad 35 procent.

Skupina A

Ve skupině s pořadatelem EURO už je rozhodnuto. Domácí Němci postupují z prvního místa, navíc se posunuli na druhé místo v předpovědi celkého vítěze, předskočili Anglii. Druhé Švýcarsko má rovněž jistý postup do osmifinále. Na třetí pozici se dostalo Maďarsko po výhře nad Skotskem, které končí čtvrté.

Skupina B

Na první dobrou nejnabitější skupina celého šampionátu. Opta favorizovala Španělsko, které predikce stvrdilo a skupinu odládlo. Do osmifinále by je měla doprovodit Itálie. Naopak Chorvatsko má téměř padesátiprocentní šanci, že skončí na čtvrtém nepostupovém místě, tedy za Albánií.

Skupina C

Angličané jsou i přes nepřesvědčivé výkony obrovským favoritem, nabitá ofenziva se ale zatím neprosazuje, i tak by měla družina Garetha Southgatea s přehledem dokráčet k prvnímu místu ve skupině. Zároveň se ale propadla až na třetí místo mezi celkovými favority. Do osmifinále by mělo jít také Dánsko, o třetí místo zabojuje Slovinsko. Na posledním místě skupiny vidí Opta Srbsko.

Skupina D

Na papíře je to v „déčku“ rozdělené na dvě dvojice. Francie s Nizozemskem si to rozdají o první místo. Výsledek podle modelu? Skupinu ovládnou Francouzi, kteří patří i mezi největší favority celého šampionátu. Jak superpočítač predikoval od začátku EURO, Poláci končí na čtvrtém místě a s turnajem se rozloučí už po konci skupiny.

Skupina E

Druhá várka zápasů opět zatočila pořadím. Do pozice favoritů se vrátili Belgičané, ale budou muset bojovat víc, než si asi původně mysleli. Porážka od Ukrajiny velmi zkomplikovala šance Slovákům.