TOP sestava z Čechů a Slováků: drtivá převaha, překvapení i Souček na hraně

Fotbalisté Slovenska na EURO došli do osmifinále, Češi s jediným bodem skončili už po základní skupině. Výsledky obou mužstev odráží složení nejlepší kombinované sestavy obou mužstev, kterou vybral deník Sport a web iSport.cz. Do ní se dostali jen tři zástupci výběru trenéra Ivana Haška, útoku vládnou hráči z nejvyšší české soutěže.

Je mu 37 let, nehraje v klubu, hrajte to přes něj, napovídaly poradní jazyky soupeřům. Pekarík byl jako politý živou vodou. Nekazil, byl spolehlivý. Kdyby srovnal v prodloužení proti Anglii, je králem. Top slovenské překvapení.

Milan Škriniar (Slovensko)

Zápasy: 4

Minuty: 390

Góly: 0

Asistence: 0

Defenzivě to šlapalo a hráz jménem Škriniar byla spolehlivým tmelem mezi Vavrem a Hanckem. Navíc je to vůdce. Spekuluje se o jeho odchodu do Turecka, přitom by na top ligu ještě v pohodě stačil svou komplexností.