809 přihrávek! Itálie proti Albánii bořila rekordy. Kouč ví, že šlo o extrém

A co na to Češi? Český národní tým si nejvíce přihrávek na EURO vyměnil před dvanácti lety. Při výhře 1:0 nad domácím Polskem si svěřenci Michala Bílka nahráli 465x. Při postupu do čtvrtfinále díky gólu Petra Jiráčka si český rekord mezi jednotlivci připsal Tomáš Hübschman se 79 pasy.