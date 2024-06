Příručka pro Čechy v Lipsku: příjezdy, ceny či kam zajít mimo fanzóny

Příjezd do Lipska: autem

Pokud se vydáte do Lipska autem – což kvůli velkým možným zdržením na dálnicích a dobré dostupnosti veřejné dopravy zrovna nedoporučujeme, pozor při příjezdu do města. V mnoha německých městech platí emisní zóny, do kterých nelze vjet bez známky na předním skle. Hamburk, kde se odehrají dva zápasy české reprezentace, patří mezi jedno z mála měst, která známku nevyžadují. Lipsko ale ano. Emisní zóna je tu navíc jedna z nejrozsáhlejších v zemi. Do centra se tak autem bez známky prakticky nedá dostat, je třeba zaparkovat před zónou. Emisní známku lze zakoupit i v Česku, ale nelze ji vyřídit kompletně online. Lze o ni zažádat na internetu, ale její vydání trvá minimálně 24 hodin a dorazí poštou. Proto při návštěvě německých měst doporučujeme zhlédnout seznam, která emisní zónu vyžadují.

Klíčové načasování:

Z Prahy: 3 hodiny, 35 minut (minimálně)