Sestava na Gruzii? Barák místo Šulce, změna na kraji i jiné rozestavení

Ve čtvrtek se tak stalo poprvé od úterní porážky 1:2 s Portugalskem. Námět k hovoru? Deník Sport stoprocentně odhadl základní sestavu. „Ráno si to zase u vás přečteme a podle toho to postavíme. Jsme zvědaví,“ usmíval se Jaroslav Köstl.

Společně s Veselým naoko vyzvídali, od koho se Sport dozvěděl složení základní jedenáctky. Zda někdo nevynáší vysoce citlivé informace. Ale vše probíhalo v nadsázce, ve vtipu. „Ne, ne, jen jsme se vám dostali hlav. Teď nám ji klidně můžete říct.“

„Oukej, tak si pište,“ zvážněl Jaroslav Veselý. „Nedvěd, Rosický, Poborský,“ pobaveně diktoval.

Přiblížila se jedenáctá. Sranda skončila. Z kabiny vyšel Ivan Hašek, s ním se na hřiště vydali i asistenti. Po krátkém rozcvičení spustili.

„Ať to lítá! Utažený přihrávky! Rychle se rozhoduj! Není čas. Střílej to po sobě!“

Trénink nabral na vysoké intenzitě. Otevřený byl ale jen prvních patnáct minut, pak museli novináři opustit skromný tréninkový areál.

O dvě hodiny později začala tisková konference už přímo na Volksparkstadion v Hamburku s kapacitou 57 tisíc míst. Ivan Hašek nechtěl o skladbě na Gruzii nic prozradit. Zmínil připravenost kapitána Součka. Na dotaz reportéra Sportu o počtu změn v sestavě odvětil. „Může se stát, že uděláme víc než jednu změnu. Měli jsme to tak plánované dopředu.“

Ano, to sedí. Zdroje Sportu už dříve potvrzovaly, že trenéři mají vymyšlenou strategii pro úvodní dva zápasy. Antonín Barák se typologicky nehodil do duelu s Portugalskem, v sobotu by měl dostat zelenou, naopak by neměl hrát Pavel Šulc. Další změna? Očekává se výměna na levém wingbeku – ofenzivnější David Jurásek za Davida Douděru.

Podle informací redakce trenéři měli diskutovat také změnu rozestavení. Je možné, že místo dvou útočníků vyšlou proti Gruzii jen jednoho typického hroťáka – Patrika Schicka. Pod ním pak bude Barák. A ten druhý? Adam Hložek. Jestliže by zůstali u dvou útočníků jako s Portugalskem, vedle Schicka by nejspíše dostal šanci Mojmír Chytil.