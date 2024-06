Barák míří do základu: Odpovědnosti se nezříkám. Nevyzpytatelný míč mu sedí

PŘÍMO Z NĚMECKA | Měl by se obsadit do zásadní role, ve středu pole dodat mužstvu rozvahu, nápad, podpořit proti Portugalsku odstřiženého Patrik Schicka. Antonín Barák, elegán z Fiorentiny, zaujal už v prvním duelu jako střídající, proti Gruzii půjde v Hamburku do druhého zápasu EURO 2024 ve startovací jedenáctce. „V těžkých zápasech se cítím nejlíp,“ varuje soupeře.

Cítíte se dobře v centru dění?

„V první řadě mám rád fotbal a EURO je svátek. Chci si ho užít, ale to neznamená v tom smyslu, že se jdu jen zúčastnit. Vždycky chci vyhrát, jsem obrovsky vítězný typ. Poznal to i trenér Hašek, když dělá rozhodčího. Z týmu mám dobrý pocit. Jestli na mě tým spoléhá, není důležité.“

Jakto?

„Každý teď musí přinést to nejlepší ze své osobnosti, dobrý individuální výkon. Odpovědnost se vůbec nezříkám. Věřím, že budou situace, kdy pomůžu týmu. Ale nejsem z fotbalu nervózní, dal mi moc. Cítím se lépe v těžkých zápasech, než v těch proti papírově slabšímu soupeři. Větší duely mi vyhovují víc, mohu se líp realizovat, posunout se na vyšší level. V sobotu k tomu bude super příležitost.“

Jdete na hřiště pomoci kamarádovi Patriku Schickovi, připravit mu lepší servis, než měl v utkání s Portugalskem?

„Nezajímá mě, jestli dá gól Patrik nebo Jindra Staněk nebo Matěj Kovář. Páťa si první utkání vytrpěl jako všichni ostatní. Jsem přesvědčený, že jsme to všichni hodili za hlavu. Pokud bude Patrik hrát, budeme se mu snažit vytvořit komfort, stejně jako on nám svým pohybem a kvalitou, abychom byli úspěšní.“

V čem se musíte zlepšit?

„Hlavně to bude odlišný soupeře ve všech směrech, zápas bude vypadat jinak. My chystáme jiné prvky, chceme si tvořit vlastní tvář. Prezentovat se tak, aby byli vidět určité automatismy, postupem času se posouvat tréninkem dál. Je to dlouhodobý proces a my jsme pořád na začátku. Věříme, že pobavíme fanoušky útočnými akcemi, ale budeme i dobří v defenzivě, protože Gruzínci jsou si schopni vytvořit poměrně dost šancí.“

PREVIEW Gruzie: Technici vepředu, slabší blok vzadu. Co se děje s Kvaradonou? Video se připravuje ...

Prim v celku Gruzie hraje Chviča Kvaracchelija, kterého znáte z italské ligy. Jak ho vnímáte?

„Jako velkou hvězdu, hlavně v minulé sezoně byl jedním z hlavních strůjců toho, že se Neapol dostala až na vrchol. Na druhou stranu si myslím, že v nároďáku má ještě odlišnější roli. V něm je vážně odskočený. Ani bych neřekl na hřišti, mají další zajímavé hráče, ale svou image. Zná ho každý, řeší se, kam by mohl zamířit, mluví se o velkých klubech. Je to pro nás hlavní hrozba.“

Může vám při duelu pomoci větší zkušenost?

„My máme také mladé hráče, ale je pravda, že pro Gruzínce to byl proti Turecku první zápas na EURO, proto to pro ně bylo těžké. Pro hráče je to speciální, je důležité, jestli hrajete první, druhé utkání.“

Není problém, že jste před sobotou netrénovali na stadionu v Hamburku? Trávník na to nebyl podle pořadatelů připraven.

„Souhlasím s tím rozhodnutím. Pro mě je lepší, že tady netrénujeme my ani Gruzie. Aspoň hřiště nerozbijeme a bude líp nachystané. Pro fotbal je jen dobře, když bude dobře připravené. My jsme si trénink splnili v našem centru, jsem s ním velice spokojený.“

Na EURO zatím padá dost gólů z větší vzdálenosti. Je to míčem?

„S balonem od Adidasu jsem spokojený, vyhovuje mi. Má zvláštní charakteristiku, je trochu lehčí, musíte si na něj zvyknout. Ale díky němu padají góly z dálky, umožňuje střelcům překvapit gólmany, protože je nevyzpytatelný.“