Kapitánovo gesto! Proč Stanciu nemá desítku? Parťák přišel o EURO, tak...

Nicolae Stanciu se ve 29. minutě utkání proti Ukrajině opřel do rány zpoza šestnáctky a parádně překonal brankáře Andrije Lunina. Trefu ještě zmocnil fakt, že padla na branku, za kterou byl obří žlutý kotel s rumunskými fanoušky. Kapitán se neubránil emocím, do očí se mu draly slzy…

„Myslím, že po narození holčiček je to největší radost. Myslím, že to, co jsem dnes zažil, se nedá zopakovat. Je to nesrovnatelné,“ povídal Stanciu po výhře pro Pro TV. „Chci ze srdce poděkovat všem úžasným fanouškům. To, co nám dnes dali pocítit, je něco, co zažijete jen jednou v životě. Doufám, že jsme jim udělali radost a byli na nás hrdí. Hráli jsme za naši zemi!“

Rumunsko dotáhlo úvodní zápas k jasné výhře 3:0 a nakročilo do osmifinále. Navíc šlo o první výhru na velkém turnaji od EURO 2000, kdy ve skupině zdolalo Anglii 3:2. „Jsem rád, že mi to dnes vyšlo. Říkal jsem, že pro mě není důležité být na listině střelců. Jediné, co chci, je, aby národní tým vyhrál,“ zmínil Stanciu.

Leckoho možná ale napadlo, proč Stanciu nenastupuje na turnaji v Německu s číslem 10, které nosil v kvalifikaci. Proč tedy zrovna číslo 21? Jde o počest pro parťáka Olimpia Morutana, který se v dubnu vážně zranil a přišel tak o evropský šampionát. Záložník tureckého Ankaragücü je i tak součástí reprezentace jako 27. hráč.

Morutan, který v kvalifikaci naskočil do devíti z deseti zápasů a připsal si čtyři asistence, nechyběl ani v kabině po sladkém vítězství nad Ukrajinou. A od hvězdy zápasu a kapitána dostal dres s číslem, které sám v reprezentaci nosí. Desítku Stanciu přenechal Ianisi Hagimu.

„Dnes, jako vždy, jsi to byl ty, kdo nás spojil. A to, že jsi mě vzal s sebou na hřiště, je neuvěřitelné,“ poukázal Morutan právě na číslo dresu. „Jsem moc vděčný za naše přátelství a děkuji ti za každou chvíli, kdy jsi se mnou byl. Jsi tak dobrý člověk, jako má málokdo příležitost potkat. Gratuluji ke gólu a výhře, kapitáne!“ dodal na svém Instagramu.

Stanciu výmluvně odpověděl v komentáři: „Miluji tě.“

„Kapitánovo gesto! Dres, ve kterém Nico vstřelil první gól na finálovém turnaji, dal Olimpiu Morutanovi,“ sdílel stejnou fotografii i profil rumunské reprezentace.

Rumuni sice ve druhém utkání skupiny E prohráli s Belgií 0:2, i tak mají před závěrečným kolem výhodnou pozici. K udržení minimálně druhého místa a tedy postupu do osmifinále jim jistojistě stačí remíza proti Slovensku. Stanciu a spol. mohou jít dál i v případě prohry.