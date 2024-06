Stopa české ligy na EURO: Stanciova paráda, před Hanckem utekla hvězda

Video se připravuje ... Že se v posledních letech česká nejvyšší soutěž otevírá většímu počtu cizinců, to je známá věc. Tuto skutečnost potvrzuje i EURO 2024. Máme za sebou čtyři hrací dny. Česká reprezentace sice na své první vystoupení teprve čeká, ale přesto se už na šampionátu představilo jedenáct borců, kteří hráli či hrají na klubové úrovni v Česku. Jejich bilance? Tři góly, dvě čistá konta a asistence navrch.

Martin Dúbravka (Slovensko/Newcastle) V české lize zápasů/čistých kont: 39/16

V reprezentaci zápasů/čistých kont: 44/17

Zápasů/čistých kont na EURO: 4/1 Známka: 2 Možná se Slováci chytnou kvůli známce za hlavu, když vychytal nulu proti Belgii, ale ruku na srdce, štěstěna Slovákům přála. A nejvíc Dúbravkovi. Zákroky na lajně? Stále vysoká kvalita, ale hra nohama katastrofální. Jen v první půli z jeho chyb při rozehrávce mohla Belgie vytěžit dva góly. Ve druhém poločase dvakrát inkasoval, ale video mu čisté konto zachránilo. A při tutovce Bakayoka se za něj na čáře obětoval Hancko. Martin Dúbravka v akci proti střele Lukakua • Foto ČTK / AP / Themba Hadebe

Dávid Hancko (Slovensko/Feyenoord) V české lize zápasů/gólů: 76/14

V reprezentaci zápasů/gólů: 39/4

Zápasů/gólů na EURO: 2/0 Známka: 1* Pokud se kolem někdejšího obránce Sparty ochomýtají velké kluby, zápas proti Belgii jim jasně ukázal, že Hancko je nejvyšší jakost. Nastoupil na levém kraji obrany a v první půli se přes něj nedokázal pořádně prosadit rychlík Doku, který po změně stran raději utekl napravo na Pekaríka. To je první absolutorium. V obraně fungoval výborně a pak ve chvíli, kdy se zápas lámal, a Belgičané utahovali šrouby v úvodu druhého dějství, zachránil na čáře jasný gól Bakayokovi. Schytal i tvrdý direkt od spoluhráče při srážce. Šel do toho za cenu sebeobětování. Zápas ale dohrál. Dávid Hancko při obraném zákroku v utkání s Belgií • Foto ČTK / AP / Themba Hadebe

Lukáš Haraslín (Slovensko/Sparta) V české lize zápasů/gólů: 80/23

V reprezentaci zápasů/gólů: 37/6

Zápasů/gólů na EURO: 4/0 Známka: 1- Proč mínus? Inu, jako ofenzivní hráč nemá gól ani asistenci, přitom mohl mít obojí. Křídelník Sparty dřel, hrál velmi dobře. Paráda mohla přijít ještě v prvním poločase, kdy Belgie hrála mátožně. Skvělou akci a centr Kucky dostal Haraslín přímo proti noze, vypálil z voleje, ale ještě lepší zákrok předvedl Koen Caastels. Nakonec tato situace Haraslína mrzet nemusela. Měl ještě zajímavý pokus na zadní tyč ve druhém poločase, ale mířil mimo. V 70. minutě jej nahradil Tomáš Suslov. Lukáš Haraslín v akci v utkání s Belgií • Foto ČTK / AP / Darko Vojinovic

Juraj Kucka (Slovensko/Slovan Bratislava) V české lize zápasů/gólů: 45/11

V reprezentaci zápasů/gólů: 107/14

Zápasů/gólů na EURO: 7/0 Známka: 1 Své třetí EURO načal náramně. Hned v úvodu využil zmatků v belgické rozehrávce, dostal se k míči a napálil jej do Caastelse. Balón se však příhodně odrazil k Schranzovi a ten dal jediný gól zápasu. Pro Kucku to znamenalo asistenci. A mohl mít dvě. Nádherně si ještě v první půli zpracoval v běhu míč patou do pohybu a centroval přesně na Haraslína, zase tam byl Caastels. „Kuco“ za stavu 1:0 prodával i své cenné zkušenosti. Když bylo potřeba, pozdržel rozehrávku, dodával Slovákům klid ve středu pole. Na place i proto setrval až do konce. Juraj Kucka si kryje balón v zápase s Belgií • Foto ČTK / AP / Darko Vojinovic

Ivan Schranz (Slovensko/Slavia) V české lize zápasů/gólů: 170/47

V reprezentaci zápasů/gólů: 23/4

Zápasů/gólů na EURO: 1/1 Známka: 1* Už jen za to, jakým stylem rozhodl duel s Belgií, si hvězdičku zaslouží. Akci po chybě Belgičanů nezazdil, naopak patičkou připravil míč Kuckovi, ten nedal, ale útočník Slavie byl odměněn za svou fotbalovost a klid. Dostal se k němu míč ještě jednou z ostrého úhlu. Kdekdo by napálil brankáře nebo trefil vlak na nedaleké železniční trati ve Frankfurtu. Schranz ale zakončil chladnokrevně. A že už potom tolik vidět nebyl? To asi Slovákům nevadí a jemu po takovém debutu na EURO taky ne. Odehrál 81 minut. Gól Ivana Schranze musel posvětit videorozhodčí • Foto ČTK / AP / Darko Vojinovic

Veljko Birmančevič (Srbsko/Sparta) V české lize zápasů/gólů: 32/16

V reprezentaci zápasů/gólů: 6/0

Zápasů/gólů na EURO: 1/0 Známka: 2- I s nastavením hrál proti Anglii nějakých dvacet minut, když střídal Andriju Živkoviče. Neschovával se, říkal si o míč. V jeden moment mu na pravé straně Kieran Trippier ukázal, že tohle je jiný level než česká liga, když mu uzmul míč. Dostal se i ke střele zpoza vápna po rohovém kopu. Jeho střelu vytáhl hlavou Harry Kane, i když za ním byl ještě připraven brankář Pickford. Nevybočil z nevýrazné srbské řady. Veljko Birmančevič v zápase Srbska s Anglií • Foto Profimedia.cz

Erik Janža (Slovinsko/Zabrze) V české lize zápasů/gólů: 3/0

V reprezentaci zápasů/gólů: 11/3

Zápasů/gólů na EURO: 1/1 Známka: 2 V Plzni na odpis, v Zabrze dělá kapitána a hraje v základu repre. Zejména v prvním poločase jeho Slovinci tahali za kratší konec. Dánsko bylo určitě lepší. V obraně někdy při Janžovi a spol. stáli všichni slovinští svatí. Vydřený bod zařídil právě Janža, ke kterému se míč odrazil po rohu. Napálil ho směrem na bránu a míč tečoval hýžděmi záložník Hjulmand. Šťastná trefa a odměna za odvahu, že to zkusil. Z pana průměrného byl rázem hrdina zápasu fanoušků zpod Triglavu. Erik Janža se postaral o slovinské vyrovnání • Foto ČTK

Nicolae Stanciu (Rumunsko/Damac) V české lize zápasů/gólů: 108/29

V reprezentaci zápasů/gólů: 71/15

Zápasů/gólů na EURO: 3/1 Známka: 1 Kapitán Rumunska ukázal hned v prvním zápase na EURO svou genialitu. Zápas proti Ukrajině se měl vyvíjet spíše podle not Stanciova soupeře, ale bývalý plejer Sparty i Slavie dostal namazáno po necelé půlhodině na střelu za vápnem a na jeho ránu nestačil ani Lunin z Realu Madrid. Stanciu patřil během celého zápasu k nejlepším na hřišti, ale historii píšou vítězové a právě on pomohl vítěznou trefou ke třem bodům. Málokterý Rumun by to takhle trefil, zase jednou byl ve správný čas na správném místě. V 87. minutě si mohl při střídání užít aplaus rumunských fans. SESTŘIH: Rumunsko - Ukrajina 3:0. Stanciu skóroval, Nita s nulou Video se připravuje ...

Florin Nita (Rumunsko/Gaziantep) V české lize zápasů/čistých kont: 109/39

V reprezentaci zápasů/čistých kont: 22/10

Zápasů/čistých kont na EURO: 1/1 Známka: 1 Brankář se zkušenostmi ze Sparty a Pardubic zůstal jistě ve stínu Stancia, ale svou práci odvedl taky dokonale, udržel čisté konto, což se počítá. Extrémní porci práce ale neměl. Ukrajinci na něj vypálili všehovšudy dvakrát. Spíše měl práci, aby sbíral centry, odražené míče a držel si postavení. Ukrajinské xG (očekávané góly) 0,55 je z ranku slabších zejména vzhledem k jejich držení míče 66 %. Nita si ale se vším poradil. Ve 36 letech povedená premiéra na EURO. Florin Nita se raduje z výhry Rumunska 3:0 nad Ukrajinou • Foto ČTK / AP / Matthias Schrader

Qazim Laci (Albánie/Sparta) V české lize zápasů/gólů: 44/1

V reprezentaci zápasů/gólů: 28/3

Zápasů/gólů na EURO: 1/0 Známka: 3 Pracant Sparty šel proti Itálii do hry v 68. minutě, kdy Albánci prohrávali, ale jeho přínos směrem dopředu byl takřka nulový. Italové si hráli svou tiki-taku. Ve druhé půli, kdy měli Laci a spol. dotahovat, byli snad ještě méně nebezpečí než v dějství prvém. Zajímavé bylo, že Laci vlastně střídal útočníka Seferiho, i když Albánie prohrávala. SESTŘIH: Itálie - Albánie 2:1. Obrat favorita, hrál Laci Video se připravuje ...