Chorvatsko - Itálie 1:1. Zázrak v nastavení, Modričův sen nejspíš končí

Fotbalisté Chorvatska mířili v duelu s Itálií do osmifinále EURO 2024, v osmé minutě nastavení jim ale radost sebral Mattia Zaccagni, který vyrovnáním na 1:1 poslal do play off svůj tým. Pro Chorvaty, za něž se jako nejstarší střelec v historii EURO trefil Luka Modrič, šampionát s největší pravděpodobností končí. Jaká je postupová matematika na třetích místech a co to znamená pro Česko? Čtěte zde >>>