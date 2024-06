Ujfaluši o EURO: Hranáč? Klobouk dolů. Chorého v sestavě bych se nebál

V Německu je nablízku české reprezentaci. Ve spolupráci s Českou televizí a fotbalovým svazem si zve do podcastu reprezentanty. „Mám výhodu v jedné věci: kluci mě znají, jdou mi lépe na ruku,“ usmívá se. Řeč šla nejen o práci na druhém břehu, ale logicky také o fotbale. Došlo i na nesmrtelnou hlášku Vlastimila Košťála.

Tomáši, co říkáte na dosavadní vystoupení Česka na turnaji?

„Že je to zápas od zápasu lepší. (usměje se) S Portugalskem jsme nebyli odvážní, v některých situacích jsme mohli udělat víc. Ale já to chápu, fotbal jsem hrál, čelit takové síle není jednoduché. Proti nám stál jeden z top týmů světa. Škoda, že jsme neuhráli remízu. Z toho mála, co jsme si vytvořili, by to bylo jako vítězství. Když dostaneš gól v druhé minutě nastavení, je to vždycky k vzteku. S Gruzií jsme vypadali mnohem líp, měli jsme šance. Bylo to o pouze o gólech. Na druhou stranu jsme mohli v devadesáté druhé minutě prohrát. Máme před sebou poslední zápas, který rozhodne. Pro fanoušky je takový vývoj naprosto super. Přijedou na utkání o všechno proti Turecku.“

Mezi fanoušky je velkým tématem Robin Hranáč, který měl podíl na všech inkasovaných gólech. Budete stopera hájit?

„Hele, fantazie, za mě úplná fantazie! Klobouk dolů, jaký progres za poslední sezonu udělal. Beru ho jako svého. Býval jsem obránce. Vím, jakou má na hřišti zodpovědnost. Robinovi strašně fandím, má před sebou velkou kariéru.