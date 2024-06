SESTŘIH: Anglie - Slovinsko 0:0. Oba slaví postup, komplikace pro Česko

Fotbalisté Anglie na EURO remizovali 0:0 se Slovinskem a do osmifinále jdou jako vítězové skupiny C. Úřadujícím vicemistrům Evropy stačilo k prvnímu místu v tabulce pět bodů, protože bez branek skončil i souběžně hraný zápas Dánska se Srbskem. Premiérový postup do vyřazovací fáze slaví po třetí remíze na turnaji Slovinci, kteří po výsledku 1:1 ve vzájemném duelu a při bodové shodě, rovnosti skóre i počtu žlutých karet skončili za Dánskem na třetí příčce kvůli horší pozici v nasazovacím žebříčku UEFA.