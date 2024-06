Anglie se hledá, bučení na oslavu postupu. Legendy pálí do trenéra

Když po bezbrankové plichtě se Slovinskem šel poděkovat anglickým fanouškům za podporu přímo v Německu, kromě potlesku ze slušnosti se ozývalo také bučení. Několik jedinců dokonce hodilo směrem k trenéru Garethu Southgateovi plastový kelímek. Nevypadá to, že by zrovna top favorit turnaje vyhrál skupinu a postoupil do play off, že?

Závěrečné vystoupení proti Slovinsku mělo být reparátem za dva nepříliš vydařené duely předtím. Angličané však nevyužili ani třetí pokus k potěšení svých náročných příznivců. Další bezduchá remíza s Dánskem a hubená výhra nad mátožným Srbskem znamenají, že Albion utrpěl postup do osmifinále a fanoušci dále dávají najevo své rozhořčení.

„Rozumím tomu, jak se o mně mluví. Pro tým je to lepší, že to padá více na mě. Jsem velmi spokojený, jak hráči zvládli zejména posledních několik dní,“ odkazoval Southgate na vlnu kritiky, která se valila na národní tým a primárně na něj.

Paradoxně už to ale na Ostrovech tolik nevře a nadávky střídá jistá míra letargie. To je asi ještě horší scénář.

„Smutný příběh. To, co sledujeme na šampionátu v podání našich hráčů je jen snůška přihrávek. Každý hráč dostane míč a pak teprve vymýšlí, co bude dělat dál. Neexistují žádné zažité vzory, které by dělali automaticky. Na mezinárodní scéně se to někdy může stát, protože se hráči dostatečně neznají, ale upřímně řečeno, naše hra je až příliš jednoduchá,“ řekl po utkání bývalý obránce Garry Neville, který v reprezentaci odehrál 85 zápasů.

Je pravdou, že v poslední době ostřejší výroky nešetřila řada známých jmen od Garyho Linekera až po Ria Ferdinanda. Lineker označil třeba vystoupení proti Dánům za „shit.“ Však se taky k negativním komentářům vyjádřil současný kanonýr Anglie a Bayernu Mnichov Harry Kane. „Vím, že odborníci musí být upřímní a říkat své názory, ale měli by si uvědomit, že Anglie velmi dlouho nic nevyhrála. A většina těchto odborníků toho byla součástí,“ vypálil do řad svých předků Kane.

Ono je ale těžké v tak fotbalové zemi, jakou Anglie je, kousat výkony národního týmu, které mají k ideálu daleko. Southgateova parta byla dokonce před začátkem turnaje považována za největšího favorita celého šampionátu. To u mnohých sázkových kanceláří kupodivu stále platí, ale realita na hřišti vypadá jako naleštěná bída.

Rada trenérovi: Věř mladíkům

Možná i na základě promluvy Kanea ale ohlasy po zápase se Slovinskem nebyly tak negativní. Dokonce i Ferdinand přispěchal spíše s povzbuzujícím vyjádřením. „Pokud nastoupí Mainoo nebo Palmer a taky Gordon, nakonec turnaj vyhrajeme. Garethe, věř nebojácným mladíkům,“ zněla zpráva na dálku pro trenéra reprezentace od bývalého lídra Manchesteru United i národního celku.

Problém je ale v tom, že Southgate o tomhle tvrzení přesvědčen není. Mainoo dostal šanci na celý druhý poločas, Palmer na dvacet minut a Gordon na závěrečné desítky sekund. Vepředu pak nedostávají prakticky žádný prostor Ollie Watkins nebo Ivan Toney. Kane je sice jen jeden a má nemalá privilegia v národním dresu, je ale potřeba přiznat, že dravost jiných by mnohdy tým mohla rozhýbat. Je patrné, že Angličané musejí něco změnit.

Bývalý reprezentant a kapitán Arsenalu Jack Wilshere vidí podobně jako Ferdinand potenciál hlavně u mládence s číslem 26. „Ve středu pole bývá upřednostňován Trent Alexander-Arnold, dnes vedle Rice nastoupil Gallagher, ale mým favoritem je Kobbie Mainoo. V úterý ukázal proč. Je mu teprve devatenáct, ale ten kluk dobře ví, co má dělat,“ nechal se slyšet Wilshere. Sám vylétl k výšinám jako teenager, takže není divu, že by mladíkovi United dal více prostoru.

Zajímavou zkušenost prožil během zápasu se Slovinskem Jamie Carragher. Někdejší dlouholetý hráč Liverpoolu se rovněž často vyjadřuje k událostem v anglickém fotbale. Tentokrát ale mlčel. Jeho twitterový účet, který normálně sleduje přes dva miliony lidí, někdo během utkání hacknul, postoval nesmysly a Carragherovi změnil profilovou fotku, kam dal Garyho Nevilla. Jakmile se ale vše vysvětlilo, bývalý obránce Reds zavtipkoval i na svůj účet. „Můj twitterový účet byl skutečně hacknut, takže tam může být více nesmyslů než obvykle.“

V konečném důsledku si ale ani on sám neodpustil rýpnutí do svých následovníků v reprezentaci. „Byl to další velmi špatný výkon Anglie. Southgate bude právem tázán, proč nedokáže z této skupiny hráčů dostat více. Je to ale o hráčích, ti musejí udělat více,“ prohlásil Carragher.