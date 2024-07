SESTŘIH: Francie - Belgie 1:0. Bitvu gigantů rozhodl smolný vlastní gól

Ten zápas měl tempo. Mnoho hráčů ukazovalo svou individuální kvalitu, ale většinou pouze po vápno před zformovaným valem soupeře. Top šance chyběly. Byť měla Francie v konečném součtu značnou střeleckou převahu 20:5, jen každá desátá rána Francouzů mířila přímo na Koena Casteelse.

I klíčová akce v 85. minutě vlastně nebyla povedenou střelou Randala Kolo Muaniho, ale přišlo smolné belgické kolínko. Vertonghen, to je ztělesněná zkušenost v 37 letech, ale ani moře odkopaných těžkých bitev mu nepomohlo. Snažil se proti francouzskému útočníkovi vystoupit, byl tam ale pozdě a tečoval balón za svého bezmocného kolegu v rukavicích. Vtipné na tom je, že Kolo Muanimu se samotná střela vlastně nepovedla, ale gól šťastlivec znamenal postup.

Francie dohromady vyslala za čtyři utkání na šampionátu vstříc brankářům soupeře celkem 69 střel, z nichž ale jen minimum mířilo mezi tři tyče. Třeba proti Belgii by se mezi ragbisty neztratil Aurélien Tchouaméni. Pálil často, ale spíš ohrožoval střechu düsseldorfské arény.

Výsledkem mizerné mušky Francouzů jsou tři ušmudlané trefy v celkovém turnajovém součtu. Jednou se prosadil Kylian Mbappé z penalty proti Polsku a pak dva vlastenci. O Vertonghenově zkáze řeč byla, v úvodním vystoupení Francouzů na EURO 2024 je pro změnu vysvobodil Rakušan Wöber.

Více střel na turnaji vyprodukovali jen Němci a Španělé, ale jejich produktivita je značně lepší. Jenže Francie taky jen jedinkrát inkasovala po penaltě Lewandowského proti Polsku. Takhle to stačí.

„Je to úsporná hra, ale takový je teď trend. Francie to má prostě pod kontrolou. Obrana je pro ně na prvním místě, říkají si, že nechtějí inkasovat. Nějaký gól tam potom padne. Není to první turnaj, který takhle hrají. Didier Deschamps je pro mě turnajový trenér. On tohle umí a dalo by se říct, že má na své straně i trochu štěstí,“ řekl po utkání bývalý brankář a televizní expert Zdeněk Zlámal ve studiu ČT sport.

V kontextu celého utkání je postup Francie zasloužený, Belgie nedokázala vystoupit ze svého stínu. Vezlo se to od první prohry se Slovenskem. Snad jen výhra nad Rumunskem přinesla trochu klidu do kabiny, ale určitě ne mezi fanoušky, kteří po remíze 0:0 s Ukrajinou bučeli na hráče, De Bruyne za to poslal spoluhráče do šatny po utkání, aby nešli fanouškům poděkovat. Hašteření mezi hřištěm a jevištěm předurčilo konec.

Francouzi si jako správní gurmáni pochutnali na belgických pralinkách. A kouč Domenico Tedesco takový krach bude na lavičce rudých ďáblů jen těžce vysvětlovat. Zato jeho protějšek Deschamps po zápase zářil spokojeností.

„Je to skvělé. Ten gól byl blízko delší dobu. Stejně si myslím, že jsme měli větší držení míče i více šancí. Takový konec je ale krásný pro celé mužstvo. Musíme si to vychutnat a postup do čtvrtfinále nesnižovat. Nikdy jsem nepochyboval, že postoupíme. Máme dobré návyky,“ vyznal se kouč, který na lavičce Francie sedí už od roku 2012.

Pochopitelně větší chmury vykazovala tvář Kevina De Bruyneho. Hlavní belgická hvězda na turnaji dřela, ale ve 33 letech se loučí na svém možná posledním EURO předčasně. „Velká škoda. Měli jsme nějaký plán, který byl dobře rozehrán. Jasně, věděli jsme, že to bude těžké. Francie má skvělý tým, ale bohužel jsme dostali gól takhle v závěru. Co se týče mé budoucnosti, nechte mě tuto ztrátu zpracovat. Na verdikt je příliš brzy. Rozhodnu se po letní přestávce,“ vyjádřil se kapitán Belgie ihned po utkání neurčitě ke své budoucnosti v národním týmu.

Celkový počet střel/gólů týmů, které už odehrály čtyři zápasy na turnaji:

Španělsko – 84 střel/9 gólů

Německo – 71/10

Francie – 69/3

Dánsko – 52/2

Belgie – 51/2

Slovensko – 50/4

Švýcarsko – 46/7

Anglie – 44/4

Itálie – 43/3

Gruzie – 31/5