Titul Španělů je dobře i pro Česko. Prokeš: Dejme dohromady experty

Španělský titul jim udělal radost. Nejen proto, že zvítězil nejlepší tým - a jim potvrdil fotbalové pravdy, které vyznávají. Podle Jaroslava Hřebíka i Michala Prokeše je španělský triumf na EURO vítězství systému, který prochází neustálou evolucí. „Je to dobře i pro český fotbal," prohlásil Hřebík ve studiu Liga naruby na iSport.cz k finálovému zápasu.

Titul vyhrál tým, který hrál nejlepší fotbal. Turnajové poučky postavili Španělé na hlavu, ale díky tomu se dá říct, že jsou mistry dvojnásobnými. Získali totiž trofej i srdce neutrálních fanoušků, kteří jim ve finále mocně přáli na úkor taktikou a defenzivou svázané Anglie. Podobně to měl i Jaroslav Hřebík, bývalý trenér a šéf mládeže Sparty.

„Angličanům se za celý zápas stalo asi jen třikrát, že by nechali Nicu Williamsovi takovou dálnici. Góly padají, i když soupeř neudělá chybu. V podstatě to platilo o všech finálových gólech. Španělsko ale ukázalo především kvalitu a systém. Pro fotbal je dobře, že vyhrálo. I pro ten český,“ je přesvědčený Hřebík, čímž odkázal na to, že cesta ke slávě může vést i atraktivním herním projevem.

Na to navázal Michal Prokeš, bývalý technický ředitel FAČR, který v kontrastu se španělskými mistry hodnotil české vystoupení na EURO. A nejen to, ale i způsob, kterým fotbal v Česku funguje.

„Musíme se podívat i na stav vzdělanosti českých trenérů. Když se mě lidé ptají, jaké jméno mají čeští trenéři v zahraničí, jestli dobré, nebo špatné, musím odpovědět žádné. Kdybychom chtěli udělat úspěch, musíme vzít všechny gramotné trenéry a experty, které máme, a dát je dohromady. A překonat různé vztahové věci. Posadit Karla Poborského k jednomu stolu s někým, s kým se zrovna nemá rád. V Českých Budějovicích bylo vždy třeba pět lidí, co něco umí, ale nemluví spolu. Měli bychom tyhle zkušené lidi dát dohromady na svaz, nejlépe ze tří generací a vytvořit program na 14 let,“ rozjel se ostře Prokeš.

Ale nekritizoval pouze ostatní, sám si ohledně těchto témat sypal popel na hlavu. „Prvně musím nahlas říct, že na stavu českého fotbalu mám hluboký podíl. Byl jsem téměř čtyři roky technický ředitel a vyvinit se z toho by byla hloupost. Tenkrát jsme měli v týmu zajímavé lidi, mohlo to fungovat…“ vzpomíná.

Co dále řekli o vypadnutí v základní skupině EURO s Gruzií a Tureckem? Budeme mít v Česku víc hráčů, a jaké problémy jsou v našem prostředí nejpalčivější? Jak je překonat a pracovat s nimi? To analyzují v nové Lize naruby ŽIVĚ otevřeně a bez obalu bývalý technický ředitel FAČR Michal Prokeš a někdejší šéf akademie pražské Sparty Jaroslav Hřebík.