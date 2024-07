SESTŘIH: Španělsko - Anglie 2:1. La Roja vyhrála EURO! Rozhodl Oyarzabal

Prvních pětačtyřicet minut? Nuda v Berlíně. Hra od vápna k vápnu, Španělé drželi míč, ale Anglie dokázala dobře pohybovat s obranným valem. Proto se technika z Pyrenejského poloostrova složitě ukazovala v akci.

Brankáři si mohli dát pohov. Až v druhé minutě nastavení se hráči Albionu dostali k zajímavé standardní situaci. Míč propadl na zadní tyč k Philu Fodenovi, ale z ostrého úhlu jen vylepšil statistiky Unai Simónovi v bráně Španělska. Zatímco sám se ještě více propadl do evropského pekla. Foden na EURO vůbec nevypadal jako ten uragán z Premier League a turnaj zakončil s neslavnou bilancí 7 odehraných zápasů, které nepřinesly gól ani asistenci.

Zatímco po pauze Angličané zprvu nic moc nezměnili, kouč Španělů Luís de la Fuente podal svým svěřencům v kabině pravděpodobně nějaký životabudič. Během pár desítek sekund totiž červenomodří předvedli směrem dopředu vlastně víc než za celé první dějství. Hned v 47. minutě anglická stavidla povolila, protože Španělé předvedli po ose Fabián Ruíz, Dani Carvajal a Lamine Yamal bleskový přechod do útoku.

Posledně jmenovaný potáhl míč k vápnu a předal na levé křídlo. Tam už vartoval Nico Williams a přízemní střelou nedal Pickfordovi šanci. Pro kluka s ghanskými kořeny, jehož rodiče přešli za lepším životem bosí Saharu, šlo o druhou trefu na turnaji. Celkově čtvrtou a nejdůležitější v kariéře. Yamal si připsal pro změnu čtvrtou asistenci na turnaji. Spolu jim to svědčí, na EURO se spřátelili a obývali spolu pokoj.

O Nica se už před turnajem zajímali atraktivní nápadníci z Barcelony, Arsenalu a Chelsea. Umíte si představit, že by se v katalánské metropoli potkal s Yamalem? To by bylo na Camp Nou veselo. Nico zatím ale zůstává věrný Bilbau. „Řekl jsem agentovi i celé rodině, že nechci nic vědět o tom, co přichází zvenčí. Snadno by mě to rozptýlilo,“ řekl Nico před finále. Přitom je jasné, že o zájmu velkoklubů ví.

Jeho trefa však finále ještě nerozhodla, protože Nicův gól byl jako rozbuška. Angličané přidali pod kotel a v 73. minutě srovnal po přihrávce Juda Bellinghama žolík Cole Palmer. Záložník Chelsea byl v té chvíli na hřišti chabé tři minuty.

Jenže poslední slovo měli přece jen Španělé a celá země bude blahořečit Baskicko. Trpělivý náhradník kapitána Álvara Moraty Mikel Oyarzabal naskočil na turnaji do všech zápasů hlavně coby náhradník za útočníka Atlétika Madrid.

Oyarzabal v 27 letech nikdy neokusil jiný klub v kariéře, než je Real Sociedad San Sebastián a v 86. minutě se stal hrdinou. Dal gól na 2:1 po milimetrovém pasu Cucurelly. Oyarzabal jen o několik centimetrů unikl ofsajdové pasti a odpálil španělskou euforii. Po hráči Bilbaa se tak ve finále EURO prosadil i hráč druhého baskického zástupce mezi španělskou klubovou elitou.

Jakoby snad Anglie začala pořádně hrát až v okamžiku, kdy prohrávala. Po trefě Oyarzabala se znovu bílí semkli a dostali se do velké šance. Jenže tohle EURO se mělo zahalit do španělského hávu, protože v poslední minutě základní hrací doby po rohu Palmera hlavičkoval Guéhi.

Simón už byl překonán, ale jako stínový gólman se na čáře předvedl Dani Olmo. Záložník Lipska míč vyhlavičkoval z brankové čáry a slavil. Paradoxně se s 3 góly a 2 asistencemi stal jedním z nejlepších střelců turnaje a nejproduktivnějším hráčem a udělal tečku za jízdou Španělska na turnaji.

Velmoc z Pyrenejského poloostrova se tak raduje z evropského grálu počtvrté v historii.