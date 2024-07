Momenty, které napsalo EURO: Vládly gólové rekordy a fiasko Ronalda

Video se připravuje ... Německý fotbalový mejdan je minulostí. Sedmnácté EURO v pořadí zná vítěze i poražené. Až se na turnaj bude vzpomínat, leckdo si asi povzdechne. Možná do puntíku nenaplnil svůj potenciál. Pojďme se ale zaměřit na zajímavé momenty, které šampionát nabídl. Některé ze zavedených fotbalových značek zklamaly, ale na jejich místo se dere dravé mládí. Všem na turnaji zatrnulo, když záchranáři „spěchali“ k maďarskému útočníkovi Barnabáši Vargovi, který ztratil vědomí po střetu s brankářem Skotska. Určitě by své místo ve výčtu zásadních momentů mohla mít i divácká kulisa turnaje či mnoho kelímků, které neukáznění diváci házeli na hřiště. A co gesta Bellinghama, Demirala či tureckých fans? Krásně se s turnajem rozloučili Rumuni, kteří vzorně uklidili před odletem kabinu a nechali v ní děkovný dopis pořadatelům. Příběhů napsalo Německo spoustu, tohle je jen výčet těch pravděpodobně nejzajímavějších.

Propadák Ronaldo Konec Portugalska ve čtvrtfinále předpověděly upocené výkony snad s výjimkou jasné výhry nad Tureckem. A hlavně, Ronaldo nedal během turnaje jediný gól. Poprvé ve své kariéře na EURO zůstal na suchu. Dřel, ale někdy to bylo až moc na sílu. Chtěl to urvat. Pro sebe nebo pro zemi? To ví jen on sám. „Zasloužili jsme si víc. Pro nás i pro celé Portugalsko. Tohle je moje poslední EURO. Končím,“ řekl fenomén CR7. Pokud tomu tak bude, rozhodně se nedržel motta, že se má končit v nejlepším. SESTŘIH: Portugalsko - Francie 0:0, 3:5 na pen. Zdrcený Ronaldo, slaví Mbappé! Video se připravuje ...

Zdrželi jste se ve frontě na pivo? Chyba! EURO si budou lidi pamatovat taky díky bleskovým úderům v úvodech zápasů. Albánie celkově díru do Evropy neudělala, tak si alespoň připsala rekord. Ve skupině pokořil italskou obranu po 23 sekundách Nedim Bajrami nejrychlejším gólem historie závěrečných turnajů. V Německu však padl i druhý nejrychlejší gól. Turek Demiral se proti Rakousku v osmifinále prosadil po 57 sekundách. A rychlé trefy slavili i Belgičan Tielemans proti Rumunsku a Gruzínec Kvaracchelija v duelu s Portugalskem. Nedim Bajrami šokoval Italy po 23 sekundách • Foto ČTK/AP

Zázrak z Barcelony Den před finále oslavil 17. narozeniny a v neděli mu hned pověsili na krk zlatou placku. Své rodině pořídil tři domy pro lepší život. Lamine Yamal udává trendy už nyní. Že má talent? To se ví už dlouho, jinak by se tak rychle neprosadil v Barceloně. Na EURO ale ukázal bravurními výkony, že je i psychicky odolný. Ve věku 16 let a 362 dní se stal nejmladším střelcem v historii evropských šampionátů, když se prosadil proti Francii. Byl i nejmladším finalistou. SESTŘIH: Španělsko - Francie 2:1. Yamalův gól snů, rozhodl Olmo a Mbappé končí Video se připravuje ...

Nezmar Modrič Od nejmladšího k nejstaršímu střelci. Když Luka Modrič pokořil Itálii, bylo mu 38 let a 289 dní. EURO nikdy nemělo staršího střelce. Chorvaté ale zklamali, vypadli už ve skupině a o postup přišli v posledních sekundách duelu s Italy. Modrič patřil stále k nejlepším a zdá se, že končit nehodlá. „Budu hrát dál, ale nevím, jak dlouho ještě. Chtěl bych hrát navždy,“ řekl po výpadku záložník Realu Madrid. MS 2026 v Severní Americe tak není nereálné. SESTŘIH: Chorvatsko - Itálie 1:1. Zázrak v nastavení, Modričův sen nejspíš končí Video se připravuje ...

Gruzínská zeď Kdo se trochu vyzná, věděl, že Gruzie se kromě Kvaraccheliji bude moci opřít taky o kvalitu v brance. Gólman Giorgi Mamardašvili má za sebou ve 23 letec už 100 startů ve španělské Valencii a platí za jednoho z nejnadějnějších mladých brankářů vůbec. EURO to jen potvrdilo. Nováček velkých akcí díky jeho kouzlům pronikl do osmifinále. Mamardašvili si připsal ve 4 zápasech neuvěřitelných 29 zákroků. Jen pro srovnání, druhý v pořadí Nizozemec Verbruggen se zastavil na 18 zákrocích během 6 duelů. SESTŘIH: Česko - Gruzie 1:1. Spousta šancí i VAR v akci, Schick udržel naději na postup Video se připravuje ...

Pssst! Slyšeli jste tu ruku? Nová doba! EURO 2024 přineslo hned několik novinek. Třeba tu, že jen kapitáni mohou diskutovat s rozhodčími. Palec nahoru. O něco diskutabilnější byl pak debut technologie Connected Ball. Díky čipu v míči a zvukové stopě mohou videorozhodčí bezpečně určit, zda se míče hráč dotknul rukou. Pomůcka, která rozuzlila na turnaji nejeden moment. Pro mnohé jde však proti podstatě fotbalu. „Je to pitomost,“ lamentoval nad novým pomocníkem rozhodčích bývalý anglický kanonýr Gary Lineker. Ruku Opendy pomohla odhalit nová technologie • Foto koláž iSport.cz

Lukaku a video Technologie Connected Ball připravila na turnaji o gól belgický tank Romela Lukaka. Možná si vybavíte, jak před jeho trefou proti Slovensku nepatrně sjel míč po ruce Loïse Opendy. Gól neplatil. Lukakovi VAR sebral během turnaje celkem tři trefy. Proti Slovensku byl ještě proti ofsajd. Podobná situace se opakovala i v zápase s Rumuny. Lukaku je prostě smolař šampionátu. „Chtěl by dávat góly, ale teď když skóruje, tak se bojí slavit,“ prozradil jeho spoluhráč Jeremy Doku během turnaje. A kdo by se mu divil? SESTŘIH: Belgie - Rumunsko 2:0. Nita dvakrát inkasoval, zamotaná skupina E Video se připravuje ...

Kovácsův mariáš Nebudeme „čecháčkovsky“ bulet. Důležitá jsou fakta. Dvě žluté pro Antonína Baráka? Ano! Jenže pak už to rumunský kouč István Kovács v duelu Česka s Tureckem příliš nezvládl. Měl udržet metr a vyloučit i na druhé straně Kenana Yildize. A že neuznal ve druhé půli gól Jana Kuchty? To už byl zmar dokonán. Kovács rozdal v zápase 17 žlutých karet, dvakrát ukázal i červený kartonek a určil v tomto ohledu nový rekord v historii evropských šampionátů. Další zápas na EURO už pak nepískal. Že by náhoda? SESTŘIH: Česko - Turecko 1:2. Rekordní počet karet, Barák ven a konec na turnaji Video se připravuje ...

Góly? Zbytečnost! Že francouzská vozba pod Didierem Deschampsem vyznává fotbalový pragmatismus, to se ví. Nikdy to však nebylo na úkor produktivity jako v Německu. Nedá se říct, že by Francie hrála extrémně zle, ale prostě nedávala góly. Až třefa Kola Muaniho v semifinále byla prvním francouzským gólem ze hry na turnaji. Katastrofa. K postupu ze skupiny pomohli dva vlastenci soupeřů. A bilance Mbappého? Jeden gól z penalty, dvě asistence a zlomený nos jako bonus. SESTŘIH: Francie - Belgie 1:0. Minimum šancí, pak rozhodl vlastňák Video se připravuje ...