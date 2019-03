Vaclíkovo zklamání. Na břiše má hematom, v reprezentaci ho nahradí Kolář | iSport.cz

"Moc mě mrzí, že o tenhle sraz přijdu. Zraněný jsem nebyl strašně dlouho, snad dva nebo tři roky. A teď přijdu o zápasy proti Anglii ve Wembley a proti Brazílii, se kterou Česko tak dlouho nehrálo. O to víc mě to mrzí," uvedl Vaclík v tiskové zprávě.

Devětadvacetiletý gólman musel před 12 dny střídat v průběhu úvodního zápasu osmifinále Evropské ligy se Slavií, když se zranil po nárazu do tyčky. Ve čtvrteční odvetě v Edenu sice Vaclík za Sevillu chytal, ale o víkendu ve španělské lize chyběl. Lékaři po podrobném vyšetření rozhodli, že Vaclíkův start v nejbližších utkáních je vyloučený. Třiadvacetinásobný reprezentant si nezachytá minimálně dva týdny.

"Tomáš se podrobil vyšetření magnetickou rezonancí a zjistili jsme, že má natržený šikmý břišní sval při jeho úponu. Má u toho dost velký hematom - to znamená, že to krvácelo. Je nereálné, že by mohl v nejbližších čtrnácti dnech hrát," vysvětlil lékař reprezentace Petr Krejčí.

Čtyřiadvacetiletý Kolář je jasnou jedničkou Slavie, s níž vede prvoligovou tabulku. Pražskému týmu také pomohl k postupu do čtvrtfinále Evropské ligy přes Sevillu. Za seniorskou reprezentaci dosud Kolář nenastoupil.

Národní tým v pátek sehraje v Anglii úvodní zápas kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2020, o čtyři dny později v Praze Šilhavého svěřenci nastoupí k přípravě s dalším fotbalovým gigantem Brazílií.