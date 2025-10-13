Předplatné

Zásek na letišti. Reprezentace kvůli počasí zůstává na Faerech, komplikace pro hráče

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Nejhlubší dno od Jarolíma, kyselé prostředí nároďáku. Na Den D s Koubkem, co Galásek? • Zdroj: iSport.tv
Fotbalová reprezentace má kvůli špatnému počasí problém s návratem z Faerských ostrovů
Fotbalová reprezentace má kvůli špatnému počasí problém s návratem z Faerských ostrovů
Fotbalová reprezentace má kvůli špatnému počasí problém s návratem z Faerských ostrovů
Fotbalová reprezentace má kvůli špatnému počasí problém s návratem z Faerských ostrovů
Václav Černý v utkání proti Faerským ostrovům
Václav Jemelka lituje zahozené šance proti Faerským ostrovům
14
Fotogalerie
Bartoloměj Černík, Michal Kvasnica
Kvalifikace MS fotbal 2026
Vstoupit do diskuse (4)

Jakoby ta noční můra s podtitulem „blamáž na Faerských ostrovech“ neměla konce. České reprezentaci se nyní prodlouží alespoň do úterý. Jak potvrdila FAČR, valná většina výpravy kvůli počasí nemohla odcestovat do Prahy. To komplikuje nejen rokování o novém trenérovi, ale i situaci hráčů, kteří se měli brzy hlásit v klubech.

Zhruba po páté hodině odpolední českého času bylo jasno. Mlha kolem ostrovů na severu Atlantiku nedovolí české reprezentaci v pondělí odletět. Dva letecké speciály měly ve 12 hodin zamířit do Prahy.

Zatímco jeden stroj už od rána čekal na krátké a specifické ranveji do kopce na to, až zmizí mlha, druhý dlouho kroužil nad Vágarem a nakonec nabral směr Oslo. Na zmíněnou ranvej je vycvičena jen hrstka pilotů - společnosti SAS (Scandinavian Airlines) a Atlantic Airways. Jakmile je horší počasí, jiné aerolinky mají smůlu.

Mediální partneři a další členové výpravy se informaci, že musejí svůj trip o den natáhnout, dozvěděli už dopoledne. Druhá výprava, ta s hráči, realizačním týmem a vedením FAČR, dlouho čekala, až se podmínky umoudří. Neumoudřily.

„Tým se vrací do Tórshavnu, kde přenocuje,“ píše se v oficiálním komuniké asociace.

Pro samotné hráče šlo o velkou komplikaci, brzy se musí hlásit svým klubům na tréninku, někteří navíc mají složitou cestu. Například Ondřej Lingr byl už během poledne viditelně nervózní, aby stihl přestup na let do USA.

Výjimkou je kapitán Tomáš Souček, který už ráno odletěl směr Paříž, odkud pokračoval do Londýna. Po vlastní trase cestoval i Lukáš Horníček z Bragy. Zbytek mančaftu si hořký pobyt na Faerech prodlouží…

Anketa
Měl by Ivan Hašek u reprezentace skončit?
ANO
NE
Celkově 8503 hlasů

#TýmZVRPSkóreB
1Chorvatsko651020:116
2Česko741212:813
3Faerské ostrovy740310:612
4Černá Hora62044:136
5Gibraltar60062:200

    Vstoupit do diskuze (4)

    Fotbal 2025

    Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

    Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

    Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů