PRO A PROTI: Koubek k reprezentaci? Ano, je stvořený pro velké zápasy. Ne, protože…
PRO A PROTI | To jméno rezonuje v zákulisí už pár týdnů a v posledních hodinách hlasitost ozvěny roste. Ano, na stole je varianta, že se Miroslav Koubek stane minimálně na nějaký čas reprezentačním trenérem. Jaký je to nápad? Redaktoři nabízí své pohledy na to, jaké světlé i stinné stránky by tato volba měla.
PRO: Ušije taktiku na míru
Bartoloměj Černík
Množství odpůrců tohoto kroku se bude zřejmě ohánět především jednou věcí – věkem. Ano, Miroslavu Koubkovi je 74 let. Ano, zřejmě národní tým nepovede další dekádu. Absence dlouhodobé náhrady je ale opravdu jediná výtka. A přehlušuje ji řada pozitiv. Jednou z těch základních je prostý fakt, že je trenér bez práce a připravený do kolotoče naskočit. Svaz by nemusel složitě shánět zadaná jména, na někoho čekat, či dokonce vykupovat ze smlouvy.
Další a zřejmě nejdůležitější prvek – pro reprezentační fotbal je jak stvořený. Koubek vždy s Plzní dokázal excelovat ve velkých ligových zápasech z pozice toho „třetího vzadu“, stejně tak Viktoriáni zvládli zazářit v roli outsidera v evropských pohárech. Proč? Dokáže tým perfektně připravit na jednotlivé soupeře a ušít taktiku na míru.
To je extrémně důležitá vlastnost v pohárových soutěžích nebo v reprezentaci, která potká deset soupeřů ročně. Nikdo se nepřipraví na klíčová utkání baráže lépe než lišák Koubek. Odvede dobrou krátkodobou práci (nejlépe v baráži a pak na MS) a zároveň nechá vedení FAČR prostor, který musí využít k hledání jeho nástupce. Teď čas není. Do dne D zbývá pět měsíců, mezitím se fotbalisté sejdou už jen jednou.
A ti, co budou namítat, že se točíme v bludném kruhu a střídáme u reprezentace fotbalové dinosaury? Opět, hledíte jen na věk. I v důchodcovských letech by byl Koubek tím nejmoderněji smýšlejícím trenérem, kterého národní tým zažil za patnáct let. Předsudky stranou, podívejte se, jak jeho Plzeň většinu času hrála, co aplikoval za koncepty, jaké hráče využíval. Především ve velkých zápasech. A jen málo zápasů bude pro českou reprezentaci větších, než ty v březnové baráži.
PROTI: Zvládne nebýt záplata?
Jiří Fejgl
Je to koumák, který dokáže tým připravit na velké zápasy. S Hradcem Králové ničil Slavii, s Plzní se dokázal vyšvihnout proti Spartě, samozřejmě v evropských pohárech. Zkrátka muž pro klíčové i ostře sledované okamžiky.
Miroslav Koubek je bezesporu velmi zajímavé řešení pro baráž o mistrovství světa, která čeká reprezentaci na jaře.
Je to však jistojistě systémový krok? Lze najít pochyby.
Reprezentace potřebuje kouče na delší dobu, konkrétně s výhledem až směrem k mistrovství Evropy 2028, jež se bude konat v Anglii a Irsku, tedy ve vyloženě atraktivní destinaci i pro české fanoušky.
Pohled na nového trenéra by zkrátka neměl změnit ani (případný) neúspěch v boji o mistrovství světa. Jedná se přece jen o jeden, možná dva zápasy. Pokud se nevydaří, půjde o průšvih, neúspěch, ale nemohou rozbít kvality, pro které bude nástupce Ivana Haška vybrán. Tedy pokud nebude jasně řečeno, že jde jen o záplatu.
V případě delšího angažmá musí zkrátka přijít také otázka, kterou Koubek, pochopitelně, nemá rád. O jeho profesní nastavení nejde, vzdělává se, dokáže reagovat na dění, trendy, posuny tréninkové i taktické.
Přesto je nutné připomenout fakt, že mu je čtyřiasedmdesát, při odchodu z Hradce řešil zdravotní potíže. Trenér musí říct, zda se cítí na delší úvazek, být upřímný, nečertit se při dotazech na toto téma. Pokud si není jistý, měl by dostat šanci někdo jiný. Pokud ano, lákavý post bude jeho. Zaslouženě.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|6
|5
|1
|0
|20:1
|16
|2
Česko
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|3
Faerské ostrovy
|7
|4
|0
|3
|10:6
|12
|4
Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5
Gibraltar
|6
|0
|0
|6
|2:20
|0