Hašek prý skončí, nahradit ho mohou dva zkušení kouči. Výkonný výbor jednal na letišti
PŘÍMO Z FAERSKÝCH OSTROVŮ | Není to oficiální. Zdroje Sportu ovšem říkají, že Ivan Hašek po historické prohře na Faerských ostrovech 1:2 skončí u národního týmu. Vedení asociace má zvažovat, že na jeho místo usedne buď Miroslav Koubek, nebo Michal Bílek. Situace se řešila přímo na letišti na Faerských ostrovech, a ve večerních hodinách se v Praze kvůli totožnému tématu měla sejít gesční skupina. To se ale kvůli komplikacím s odletem nestane.
Generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd po blamáži prohlásil: „Nastalou situaci vyhodnotíme po návratu do Česka.“ Podle informací Sportu však první část klíčového rozhodnutí – tedy otázka, zda odvolat Ivana Haška a jeho tým – našla odpověď ještě na Faerských ostrovech.
Trenér má údajně skončit.
Druhý díl problému – tedy koho místo něj – se ještě řeší. V zákulisí padají dvě jména. Miroslav Koubek, který před dvěma týdny skončil jako trenér u Viktorie Plzeň. Nebo Michal Bílek, jenž je ve službách fotbalové asociace coby kouč reprezentační jednadvacítky.
Druhý díl problému – tedy koho místo něj – se ještě řeší. V zákulisí padají dvě jména. Miroslav Koubek, který před dvěma týdny skončil jako trenér u Viktorie Plzeň. Nebo Michal Bílek, jenž je ve službách fotbalové asociace coby kouč reprezentační jednadvacítky. Na první pohled by přitom mohla být k dispozici širší paleta kandidátů, při bližším přezkumu ale výběr kouče naráží na problémy.
Samozřejmě, v ideálním světě by FAČR ukázal na vrchol tuzemské fotbalové špičky, na Jindřicha Trpišovského. To je ale silně nerealistické, slávistický kouč nechce dlouhodobě není nastaven na variantu opouštět kvůli reprezentaci národní tým. I kdyby šlo o „bokovku" s výhledem pouze na baráž.
Luboš Kozel by po senzační sezoně a čtvrt v Jablonci rovněž byl lákavým terčem, ale i tam Nedvěd a spol. zřejmě neuspějí. Zájem byl i dřív, ale čtyřiapadesátiletý kouč nedávno podepsal na severu Čech nový kontrakt. „Něco se ke mně dostalo. Ale vyhodnotili jsme si to tak, že mě v tuto chvíli nechce klub uvolnit a já na tom nelpím. Není to férové, je korektní rozdělanou práci dodělávat. Alespoň já to tak nastavené mám,“ řekl minulý týden Kozel redaktorům Sportu.
Ani realistická varianta pro zahraničního (a především finančně dostupného) kouče není na stole. A tím se dostáváme obloukem ke zmíněným dvěma kandidátům. Koubek je zkušený, kvalitní a především volný trenér. Michal Bílek zase výborně odstartoval s výběrem do 21 let a Nedvěd si s ním spolupráci nemůže vynachválit.
Měla se sejít gesční skupina
Už nyní je jasné, že stroj, který měl převést zbytek české výpravy do Česka, v pondělí nevzlétne. V komplikovaných podmínkách se ale samozřejmě jednalo už na letišti.
Po více než dvou hodinách prvotního čekání zasedli členové výkonného výboru, kteří byli předtím rozprostřeni na několik skupinek v odletové hale, k jednomu stolu a v koutku jednali.
Součástí skupiny byl předseda asociace David Trunda, generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd, místopředsedové Zdeněk Grygera s Tomášem Pešírem či majitel Baníku Václav Brabec. Ten zažívá už druhé jednání o novém trenérovi v rámci několika dnů. Jaroslav Tvrdík a Adolf Šádek přítomni nejsou.
Jednání mělo pokračovat večer v Praze, pouze v rámci gesční skupiny, což potvrdil mluvčí Martin Bergman.
Pro připomenutí: členy gesční skupiny pro reprezentaci jsou kromě Trundy i Adolf Šádek a Zdeněk Grygera. Výrazné slovo by měl ale zřejmě i Pavel Nedvěd, který při prvotním rozdělování „gescí“ ještě nebyl na palubě FAČR. Asociace má několik skupin, které se věnují specifickým tématům (ženský fotbal, rozhodčí, regionální fotbal, právo, nebo právě reprezentace).
Je tak minimálně jisté, že v původně plánovaných kulisách Strahova gesční skupina nezasedne. Zda se tak stane v rámci improvizovaných podmínek na Faerských ostrovech s Adolfem Šádkem připojeným na dálku, a zda vyjde zpráva o konci Ivana Haška oficiálně? To je (stejně jako soustroví v severním Atlantiku) zatím zahaleno mlhou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|6
|5
|1
|0
|20:1
|16
|2
Česko
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|3
Faerské ostrovy
|7
|4
|0
|3
|10:6
|12
|4
Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5
Gibraltar
|6
|0
|0
|6
|2:20
|0