Postupující na MS ve fotbale: Afričané navzdory kontumaci i poslední pořadatel

Jihoafričané postupují na MS ve fotbale
ČTK, iSport.cz
Kvalifikace MS fotbal 2026
Fotbalisté Jihoafrické republiky se po 16 letech představí na mistrovství světa. V kvalifikaci uspěli navzdory nedávné kontumaci březnového zápasu proti Lesothu kvůli neoprávněnému startu hráče. Postup na závěrečný turnaj v příštím roce si dnes zajistili vítězstvím 3:0 nad Rwandou. Na šampionát se vrací Katar, který svůj postup stvrdil výhrou 2:1 nad Spojenými arabskými emiráty.

Všechny tři branky týmu vedeného belgickým trenérem Hugem Broosem vstřelili hráči jihoafrického celku Orlando Pirates. Postupně se trefili Thalante Mbatha, Oswin Appolis a Evidence Makgopa.

Jihoafrická republika ovládla skupinu C, i když přišla o tři body z utkání s Lesothem (0:3), do kterého nastoupil záložník Teboho Mokoena, jenž měl pykat za dvě žluté karty. Skupinu vedl do posledního hracího dne Benin, jenže prohrál v Nigérii 0:4 a v tabulce klesl na třetí místo. Nigérie si díky posunu na druhou příčku zahraje baráž.

JAR se na MS objeví počtvrté. V minulosti se kvalifikovala na turnaje v roce 1998 ve Francii a v roce 2002 v Jižní Koreji a Japonsku. V roce 2010 šampionát hostila.

Z afrických týmů mají jistou účast na MS v USA, Kanadě a Mexiku také fotbalisté Maroka, Tuniska, Egypta, Alžírska, Ghany a Kapverd.

Na MS se vrací Katar

Katar si podruhé zahraje na mistrovství světa. Účast na světovém šampionátu v příštím roce jim zajistila výhra 2:1 nad Spojenými arabskými emiráty. Oba góly vstřelili hráči katarského klubu as-Sád Chúchí a Pedro Miguel. Katařané, které od května vede španělský trenér Julen Lopetegui, uspěli v kvalifikaci poprvé. V roce 2022 závěrečný turnaj hostili.

Katar se stal sedmým účastníkem asijské kvalifikace, který se na MS v USA, Kanadě a Mexiku probojoval. O zbývajícím osmém se rozhodne dnes večer mezi Saúdskou Arábií a Irákem.

Na šampionát se už dříve kvalifikovaly Japonsko, Íráno, Uzbekistáno, Jižní Korea, Jordánsko a Austrálie.

Fotbal 2025

