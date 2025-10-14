O Haškovi se rozhodne ve středu, řekl Trunda. Jak může situaci ovlivnit jeho smlouva?
Jakým směrem se dál vydá česká reprezentace? Odpověď na tuto otázku bychom pravděpodobně měli dostat už zítra. Česká výprava se totiž dnes odpoledne po pokračujících komplikacích na faerském letišti vrátila zpět do vlasti a téměř okamžitě po přistání se sešel úsek FAČR odpovědný za reprezentaci, aby rozsekl tolik omílané téma možné změny trenéra. Verdikt by pak Ivanu Haškovi měl sdělit už zítra.
„Plán je takový, že dnes (v úterý) se sejde gesční skupina, což je pan Šádek, já, pan Grygera a pan Nedvěd. Budeme vyhodnocovat všechno, co víme a máme. A ve středu se potkáme s panem Haškem a následně budeme dál informovat, co se bude dít,“ prohlásil předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda krátce po přistání v Praze pro ČTK, Blesk a tn.cz.
Právě na této schůzce by mělo padnout definitivní rozhodnutí o případném odvolání hlavního kouče fotbalové reprezentace, což Trunda novinářům rovněž potvrdil. „Přesně tak,“ přikývl na otázku, zda se ve středu rozhodne o Haškově konci.
V plánu bylo vše rozseknout už o den dříve, ale vše pozdrželo nevyzpytatelné počasí přímo na Faerských ostrovech.
Mlha na severu Atlantického oceánu plánovaný pondělní odlet české reprezentace zkrátka nedovolila a tým musel ještě jednou přenocovat v Tórshavnu, kde o den dřív prožil jednu z nejostudnějších porážek v české historii.
Od dnešního odpoledne už je však celá výprava bezpečně doma a rokování budoucnosti kouče může pokračovat.
Jeho šance na setrvání ve funkci pro příští reprezentační sraz však nejsou velké. Jak informoval deník Sport už v pondělí, prohru 1:2 na Faerských ostrovech trenér dost možná nepřežije a celou věc už hojně probírala česká delegace přímo na faerském letišti.
Hlavními kandidáty na tento post jsou Miroslav Koubek, jenž nedávno skončil v Plzni a Michal Bílek, stále čerstvý kouč reprezentační jednadvacítky. Druhý jmenovaný se však podle zjištění Sportu za případným povýšením k áčku příliš nehrne.
Ve vzduchu se vznáší i varianta zahraničního kouče, a to především s přihlédnutím k rozhledu a kontaktům generálního manažera reprezentací Pavla Nedvěda. V neprospěch kandidátů z ciziny však můžou negativně promluvit ekonomické aspekty.
Vyplacení ze smlouvy
Jednou z možných záchran pro Ivana Haška by tak mohly být peníze, na které v tuto chvíli asociace musí hledět.
Sám trenér rezignaci na vlastní žádost vyloučil, takže pro změnu na české střídačce by muselo přijít odvolání a společně s ním vyplacení odstupného. „Nemyslím si, že bych měl odněkud utíkat. Skončíme druzí ve skupině. Stojím si za tím, že cíl je jediný – postup na mistrovství světa. Jestli to bude z baráže, nebo jinak, je jedno,“ pravil Hašek odhodlaně po blamáži v Tórshavnu.
Zdroje Sportu tvrdí, že aktuální trenérův kontrakt platí do konce listopadu. Pokud se česká reprezentace posune do baráže o mistrovství světa, automaticky se tím prodlouží i Haškova smlouva.
A právě tahle varianta vzhledem k aktuální situaci v české kvalifikační skupině prakticky jistě nastane. Jestli však Fotbalová asociace vypoví trenérovu smlouvu dřív, nebude mu vyplácet několikaměsíční plat až do konce jejího trvání, nýbrž předem stanovené jednorázové penále.
Ve hře tedy zůstává i varianta, že se na lavičce pro přátelské utkání proti San Marinu objeví znovu Ivan Hašek.